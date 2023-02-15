3 самые влиятельные и богатые семьи мира

Аналитик и блогер Владислав Соловьев внимательно следит за движениями мирового финансового капитала. На этот раз в поле его зрения оказались семьи с самыми крупными состояниями, владеющие бизнесом на протяжении трех поколений и более.

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Владислав Соловьев уверен, что любой семейный бизнес — это предприятие с непредсказуемыми перспективами. С одной стороны, когда есть уверенность в своих партнерах, проще оперировать финансовыми и материальными активами, с другой — родственники конфликтуют чаще и интенсивнее, чем просто деловые партнеры.

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Иногда войны в семейных кланах длятся десятилетиями, причем воюют самые близкие друг другу люди — родители с детьми и мужья с женами. Муж может быть генеральным директором по должности, а жена — его первым заместителем, но в реальности вся власть может принадлежать именно супруге. Мы уже не говорим о битвах за наследство после ухода из жизни владельцев крупных корпораций.

Однако есть семьи, которым удается преодолеть все внутренние разногласия и успешно развивать свои предприятия в течение нескольких поколений.

Примером того, как именно нужно вести бизнес по-родственному, служат компании из нашего рейтинга. Предлагаем вашему вниманию топ-5 самых влиятельных и богатых семей в мире по версии экономического обозревателя, политолога и блогера Владислава Соловьева.

Уолтоны

Мир новостей

Этой семье принадлежит крупнейшая в США и в мире сеть магазинов Walmart. Агентство Bloomberg оценивает состояние компании в 224,5 млрд долларов.

Walmart основал в 1962 году Сэмюэль Уолтон. Биография одного из самых богатых людей мира — путь среднестатистического американца. Сэм родился в семье фермеров, во времена Великой Депрессии торговал молоком. После войны открыл свой первый магазин розничной торговли, где отрабатывал техники, ставшие основой его будущей бизнес-стратегии — регулярное снижение цен, закупка товаров у производителей, минуя посредников, продление времени работы магазина в праздничные дни и т. д.

Первый универмаг Wal-Mart открыл в возрасте 44 лет. Через 20 лет после запуска бизнеса Уолтон стал самым богатым гражданином США. Основатель компании ушел из жизни в 1992 году, сейчас сетью владеют его наследники.

По мнению Владислава Соловьева, компания Walmart — пример классической американской компании, которая не останавливается ни перед чем в своей экспансии. Сеть присутствует в 28 странах мира, включая ЮАР и Индонезию.

Рокфеллеры

Мир новостей

Эта фамилия стала символом богатства и могущества еще в прошлом веке. Многочисленную семью чаще называют династией, поскольку это уже не просто бизнес, а целая транснациональная империя с реальной властью в политике и экономике.

Все началось с Джона Рокфеллера, который создал в конце XIX века нефтяную компанию Standard Oil. Через несколько десятков лет Рокфеллер имел активы в машиностроительной, пищевой, страховой и финансовой отраслях. Сын основателя Джон Рокфеллер-младший продолжил дело отца после его кончины, далее управление перешло к пятерым внукам.

Отследить даже примерную стоимость активов семейства не представляется возможным, так как в начале XXI века потомков Рокфеллера отчитывалось около 200 человек. По некоторым данным, речь может идти о триллионах долларов. Многие из них успешно занимались и занимаются политикой, как, например, Нельсон Рокфеллер, некогда вице-президента США.

Владислав Соловьев считает, что семья Рокфеллеров не зря упоминается в разного рода конспирологических теориях. Если мировое правительство действительно существует, представители династии однозначно принимают в его работе самое непосредственное участие.

Марс

Мир новостей

Семейный бизнес в 5 поколениях. Компания основана Фрэнком Марсом в 1911 году в США. Тогда фирма называлась Mar-O-Bar Company и занималась продажей сладостей. Торговля велась прямо из окошка кухни, где производились продукты. В 1926 году компания расширилась и запустила новые линейки продуктов — первыми из них были батончики Snickers и Milky Way. Великая Депрессия была временем расцвета обновленной Mars Incorporated.

В 1967 году руководство компанией взял на себя сын основателя Форрест Марс. Корпорация к тому времени производила не только батончики, но и корма для собак, рис, другие продукты длительного хранения. Через 10 лет к управлению компанией присоединились два сына и дочь Форреста.

Компания Фрэнка Марса владеет такими брендами, как M&M’s, Twix, Dove, Bounty, Orbit, Pedigree, Royal Canin, Whiskas и другими.