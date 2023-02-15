Умер участник группы Boss Brass

13 февраля в возрасте 85 лет скончался видный канадский джазмен Гвидо Бассо. Бассо был трубачом, флюгергорнистом, композитором, аранжировщиком и бэнд-лидером, участником легендарного биг-бэнда Роба МакКоннелла Boss Brass.

Фото: Российская Газета Российская Газета

О смерти музыканта, бывшего на протяжении десятилетий одной из опор джазовой сцены Канады, сообщает радио Jazz.FM91 со ссылкой на вдову артиста Кристину. Женщина отметила, что Бассо ушел "быстро и мирно". Причина не конкретизируется.

Гвидо Бассо родился в 1937 году в Монреале в итало-канадской семье. Начал играть на трубе в девять. Закончил Консерваторию Квебека. Профессиональную карьеру начал еще подростком, поехав в турне с 1957-1958 годов с американским певцом Виком Дамоном. Работал с Диззи Гиллеспи, Куинси Джонсом, Вудро Херманом, Бенни Гудманом, Каунтом Бейси, Дюком Эллингтоном. Дважды удостаивался национальной музыкальной премии Juno в категории "Лучший альбом традиционного джаза".