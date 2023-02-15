Гарри и Меган еще не решили, хотят ли приехать на коронацию Карла III

«Гарри был очень четок, и его позиция не дрогнула — он не собирается приходить, если почувствует, что атмосфера будет такой же токсичной, как это было во время платинового юбилея и похорон королевы. Он сказал, что хочет примириться со своей семьей, но это должно быть взаимным, а пока ничего не изменилось», — цитирует Mirror слова инсайдера.