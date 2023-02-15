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1 час назад

Mirror: Гарри и Меган еще не решили, хотят ли приехать на коронацию Карла III

Газета.Ru

Принц Гарри и Меган Маркл все еще не решили, будут ли они присутствовать на коронации Карла III. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник, близкий к паре.

Гарри и Меган еще не решили, хотят ли приехать на коронацию Карла III
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам инсайдера, прежде чем принять решение относительно своего присутствия на коронации, принц Гарри хочет лично встретиться со своим отцом и старшим братом.

«Гарри был очень четок, и его позиция не дрогнула — он не собирается приходить, если почувствует, что атмосфера будет такой же токсичной, как это было во время платинового юбилея и похорон королевы. Он сказал, что хочет примириться со своей семьей, но это должно быть взаимным, а пока ничего не изменилось», — цитирует Mirror слова инсайдера.

На прошлой неделе стало известно, что, несмотря на то, что некоторые высокопоставленные члены королевской семьи «возмущены» обвинениями, высказанными принцем Гарри в его мемуарах, герцогов Сассекских по-прежнему ждут на коронации Карла III. Известно, что приглашения на торжества будут разосланы уже в этом месяце — их получат 2000 человек, в том числе принц Гарри и Меган Маркл.

Люди,принц Гарри,
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