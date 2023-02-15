Названы самые богатые женихи и невесты планеты

Есть на нашей славной планете такие люди, перед которыми не удастся щегольнуть своим богатством, потому что они всё равно окажутся богаче тебя. Но деньги не делают человека абсолютно счастливым. Выдающиеся предприниматели смогли построить бизнес-империи, но что им делать с одиночеством? Forbes составил список 10 самых богатых женихов и невест на земле.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В список не стали включать тех, кому больше 75 лет. Любви все возрасты покорны и всё-такое, но в этот раз обошлись без очень пожилых миллиардеров. К тому же многие из них уже и не планируют обзаводиться семьёй.

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На первом месте самый состоятельный человек планеты — Илон Маск, глава Tesla и SpaceX. Капитал бизнесмена составляет $187,2 млрд. За его плечами уже три развода, причём два из них с одной и той же женщиной — Талулой Райли. После неё у Маска были отношения с актрисой Эмбер Хёрд и певицей Граймс, но со всеми он расстался. Всего у миллиардера 10 детей от разных женщин.

Далее в списке сооснователь и бывший гендиректор Twitter Джек Дорси. Сейчас главное детище предпринимателя принадлежит Илону Маску, но он всё ещё потрясающе богат. Состояние бизнесмена — $4,9 млрд.

А вот и первая невеста — 59-летняя Лорен Пауэлл Джобс. Вдова Стива Джобса основала фирму Emerson Collective и занимает в ней должность президента. От покойного сооснователя Apple у Лорен трое взрослых детей. Её капитал — $12,5 млрд.

С Брайном Чёски, создателем сайта для размещения и поиска краткосрочной аренды Airbnb, будущей невесте, искать жильё точно долго не придётся. Предпринимателю всего 41 год, а у него уже $9,1 млрд. Да и с телосложением всё в полном порядке — бывший бодибилдер как-никак.

Ещё одна невеста и, слава богам, не вдова — Мелинда Френч Гейтс. После развода с Биллом Гейтсом она стала баснословно богата. Forbes оценивает её капитал в $6,7 млрд. Но 58-летнюю миллиардершу окольцевать будет крайне сложно. У неё за плечами 27 лет брака с Биллом Гейтсом, и, кажется, сейчас её больше волнует борьба с патриархатом.

Далее у нас основатель инвестиционного хедж-фонда Citadel Advisors Кен Гриффин. Капитал 54-летнего богача оценивают в $32,8 млрд. И с ним у потенциальной невесты тоже не будет недостатка в жилье, причём в самом элитном. Но два брака Гриффина уже рухнули. Может, с третьим повезёт?

Рухнул брак и у Маккензи Скотт. Правда, этот развод как раз сделал её самой богатой женщиной в мире, ибо развелась она с основателем Amazon Джеффом Безосом. Состояние Маккензи оценивают в $26,8 млрд. Второй раз она вышла замуж за простого бывшего школьного учителя. Но история про принцессу и нищего закончилась довольно быстро, и супруги развелись.

Мы уже говорили о миллиардерах с жильём. А вот Николас Берггрюэн когда-то стал известен всему миру как «бездомный миллиардер». Предприниматель продал свои квартиры в Нью-Йорке и Майами, чтобы жить в роскошных отелях. Сейчас у руководителя аналитического центра Berggruen Institute с домами всё хорошо. Как и с деньгами — его состояние Forbes оценил в $3,1 млрд. Но возраст уже солидный — 61 год.

Ну и конечно, в список затесались люди из шоу-бизнеса. Куда уж без них? Ким Кардашьян с капиталом $1,7 млрд и привлекательными формами ищет мужчину «с мозгами». И это после всех скандалов и расставания с рэпером Канье Уэстом. «Думаю, это будет, например, учёный, нейробиолог, биохимик, врач, адвокат — мне хотелось бы кого-нибудь в этом роде», — говорила Ким про своего будущего избранника.