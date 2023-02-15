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2 часа назад

Популярного диджея прозвали в сети клоуном из-за ставших мемом резиновых сапог

Lenta.ru

Американский диджей Томас Уэсли Пенц, более известный как Дипло, развеселил поклонников из-за ставших мемом огромных ботинок Astro Boy Boots. Соответствующие посты появились в Twitter.

Популярного диджея прозвали в сети клоуном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

44-летний музыкальный продюсер посетил баскетбольную игру в Нью-Йорке в резиновых сапогах на платформе красного цвета из ассортимента бренда MSCHF. Дизайнеры обуви уточняли, что при создании пары вдохновлялись образом Астробоя из аниме-сериала 1960-х годов. При этом в качестве наряда мужчина выбрал куртку в цветах команды Knicks и черные брюки.

Пользователей сети рассмешил нелепый дизайн ботинок, из-за чего популярного музыканта прозвали клоуном в многочисленных публикациях. «Это не мода, а мусор!», «Тупые ботинки Марио. Какой клоун вообще захочет их носить?», «Когда люди поймут, что носить такую обувь — дурацкая идея?», «Ты смешон», «Треш», — высказывались юзеры.

В декабре пуховик Кендалл Дженнер за полмиллиона рублей также стал мемом в сети. Телезвезда снялась в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe. Поклонники не оценили верхнюю одежду манекенщицы и прозвали объемную куртку самой уродливой в мире.

Люди,Дипло,Кендалл Дженнер,
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