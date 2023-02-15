Популярного диджея прозвали в сети клоуном

Американский диджей Томас Уэсли Пенц, более известный как Дипло, развеселил поклонников из-за ставших мемом огромных ботинок Astro Boy Boots. Соответствующие посты появились в Twitter.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

44-летний музыкальный продюсер посетил баскетбольную игру в Нью-Йорке в резиновых сапогах на платформе красного цвета из ассортимента бренда MSCHF. Дизайнеры обуви уточняли, что при создании пары вдохновлялись образом Астробоя из аниме-сериала 1960-х годов. При этом в качестве наряда мужчина выбрал куртку в цветах команды Knicks и черные брюки.

Пользователей сети рассмешил нелепый дизайн ботинок, из-за чего популярного музыканта прозвали клоуном в многочисленных публикациях. «Это не мода, а мусор!», «Тупые ботинки Марио. Какой клоун вообще захочет их носить?», «Когда люди поймут, что носить такую обувь — дурацкая идея?», «Ты смешон», «Треш», — высказывались юзеры.