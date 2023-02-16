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46 минут назад

Женщину дважды за три дня спасли из-под завалов после землетрясения

Lenta.ru

Жительницу сирийского города Джандарис дважды за три дня спасли из-под руин ее дома после землетрясения. Об этом сообщает BBC News.

Женщину дважды за три дня спасли из-под завалов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина по имени Дима была на седьмом месяце беременности, когда из-за землетрясения обрушилась часть дома, в котором она жила. Пострадавшая получила незначительные травмы. После того как ее извлекли из-под завалов, она оказалась в больнице и родила мальчика, которого назвали Аднан.

Выписавшись из больницы, Дима вернулась в частично разрушенный дом, так как у нее не было другого жилья. Через три дня здание окончательно обрушилось. Спасатели вновь извлекли мать и ее ребенка из-под обломков. Младенца госпитализировали в критическом состоянии, а женщину — с серьезной травмой ноги.

Педиатр Абдулкарим Хуссейн Аль-Ибрахим рассказал, что состояние ребенка улучшается. «Мы кормим его и обеспечиваем всем необходимым через капельницу», — сказал он.

Диму повторно выписали из больницы. Теперь она и ее муж Абдул Маджид живут в палатке со своими девятью племянниками и племянницами. Каждый день сирийка ездит в больницу, чтобы навестить Аднана.

6 февраля в Турции произошло мощнейшее землетрясение с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. По последним данным, погибли 35 тысяч человек. Толчки от землетрясения в Турции ощущались как минимум в шести странах и нанесли сильный ущерб Сирии.

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