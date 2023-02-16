Амаяк Акопян появился на ТВ спустя долгие годы: фото

Амаяк Акопян долгое время был главным иллюзионистом на отечественном телевидении. Однако последние 20 лет об артисте практические ничего не было известно. В эфире шоу "МАЛАХОВ" на телеканале "Россия 1"иллюзионист рассказал, что с ним происходило.

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Выяснилось, что Акопян до сих пор тяжело переживает смерть родителей. Его отец, который скончался в 2005 году, был знаменитым фокусником. Он выступал не только на родине, но и за границей, его даже принимал сам Никита Хрущев. Также совсем недавно из жизни ушла мама Амаяка.

Иллюзионист признался, что его "источник вдохновения закрылся на реконструкцию":

"Я захлопнулся, внутри себя осыпаюсь по сию пору. И мое сегодняшнее "увы" — это вчерашнее громкое "ура". Круг моих собеседников сузился только до моей супруги, она дает мне способность дышать полной грудью".

Кадр из шоу

Стоит отметить, что внешность Акопяна практически не изменилась. Иллюзионист также считает, что именно чудеса сделали его счастливым.