Парикмахер визуально омолодил бездомного на 15 лет

Стилист и владелец передвижной парикмахерской Джошуа Сантьяго визуально омолодил бездомного на 15 лет и удивил подписчиков. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В начале ролика мужчина предстал перед камерой, сидящим в парикмахерском кресле, с длинными, кудрявыми и спутанными волосами. Также у него присутствовали борода и усы. «Просто подстриги меня. Я готов к переменам, чтобы вернуться домой», — сказал он.

Затем Сантьяго продемонстрировал процесс стрижки. В первую очередь парикмахер состриг кудри бездомного, оставив при этом короткие волоски. После этого он полностью сбрил клиенту бороду. По словам Сантьяго, данную процедуру он провел бесплатно.