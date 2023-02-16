Вдова, которую муж не включил в завещание после 66 лет брака, получит 1 млн. фунтов

Вдова из Англии получит 1 млн. фунтов стерлингов из имущества покойного мужа по решению суда. Мужчина не включил свою супругу в завещание после 66 лет брака.

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Об этом рассказывает издание Mirror.

Карнаил Сингх и Харбанс Каур поженились в 1955 году. В 2021 году, спустя 66 лет брака мужчина умер. Перед этим он сознательно не включил в завещание никого из женской половины своей семьи. Его вдова и четыре дочери остались ни с чем после того, как все состояние Сингх отдал двум сыновьям.

Семья Сингх-Каур занималась ведением совместного бизнеса по производству одежды, поэтому суд постановил, что миссис Каур должна получить 50% от чистой стоимости имущества.

Судья сообщил, что она была лишена «разумного обеспечения» и доходом пожилой женщины являются выплаты по государственным пособиям в размере около £12 000.

Он также заявил, что Каур играла «полноценную роль» в браке и работала в семейном швейном бизнесе, а следовательно факт того, что согласно завещанию от 2005 года все его имущество должно было быть поделено между сыновьями, является ошибкой.

Сообщается, что у супругов было семеро детей, один из которых умер в молодом возрасте.

Вдова Сингха добилась, чтобы ей отдали долю имущества покойного в Высоком суде Лондона. По разным оценкам его размер варьируется от 1,2 млн до 1,9 млн фунтов стерлингов. Суд обязал отдать Каур долю размером в 1 млн. фунтов стерлингов.