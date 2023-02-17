Стивен Кинг снова стал самым издаваемым автором в России

Книги американского писателя Стивена Кинга в 2022 году разошлись тиражом в 1,3 млн экземпляров. Это следует из ежегодного рейтинга Российской книжной палаты. Второе место в сегменте художественной литературы занимает Федор Достоевский. Тройку лидеров замыкает английская писательница Агата Кристи.
Среди авторов детской литературы лидирует Корней Чуковский. На второй строчке расположилась британская писательница Холли Вебб, на третьей оказалась Джоан Роулинг.
Комментирует литературный критик «Ленты.ру» Наталья Кочеткова:
Наталья Кочеткова литературный критик «Ленты.ру» «Действительно, эти авторы уже не один год находятся в топе. Правда, насколько я понимаю, они время от времени меняются местами. Что такое рейтинг Российской книжной палаты? Это количество проданных экземпляров. А количество проданных экземпляров — это попытка измерить общую температуру по больнице. Это не столько тенденция, сколько бухгалтерия. Странно спорить: во-первых, это очень популярные авторы, во-вторых, детектив — очень популярный жанр, в-третьих, никто из этих авторов не является новым именем или открытием этого сезона. Один из этих авторов включен в школьную программу — четыре. На самом деле довольно много факторов на это влияет. В этом смысле топ не показатель. Гораздо более чувствительными должны быть какие-то более тонкие настройки — жанровые, возрастные, с точки зрения новизны появления авторов в рейтинге и так далее. Тот факт, что мы обсуждаем топ из трех авторов, — это признак топовой стабильности. Тонких колебаний мы по нему не уловим: нужно смотреть глубже, дальше, может быть, даже не просто не в первый десяток и даже не в первый полтинник, а ближе к концу первой сотни».
Стивен Кинг весной прошлого года приостановил (ссылка ведет на заблокированный в РФ Twitter) сотрудничество с Россией по всем новым контрактам на фоне ситуации на Украине.
Кинг находится на первом месте в топе самых издаваемых авторов с 2019 года, когда он обошел по числу проданных экземпляров Дарью Донцову. Сейчас Донцова опустилась на шестое место в списке. А вот Агата Кристи по сравнению с прошлым годом поднялась сразу на шесть позиций.