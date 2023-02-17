Стивен Кинг снова стал самым издаваемым автором в России

Наталья Кочеткова литературный критик «Ленты.ру» «Действительно, эти авторы уже не один год находятся в топе. Правда, насколько я понимаю, они время от времени меняются местами. Что такое рейтинг Российской книжной палаты? Это количество проданных экземпляров. А количество проданных экземпляров — это попытка измерить общую температуру по больнице. Это не столько тенденция, сколько бухгалтерия. Странно спорить: во-первых, это очень популярные авторы, во-вторых, детектив — очень популярный жанр, в-третьих, никто из этих авторов не является новым именем или открытием этого сезона. Один из этих авторов включен в школьную программу — четыре. На самом деле довольно много факторов на это влияет. В этом смысле топ не показатель. Гораздо более чувствительными должны быть какие-то более тонкие настройки — жанровые, возрастные, с точки зрения новизны появления авторов в рейтинге и так далее. Тот факт, что мы обсуждаем топ из трех авторов, — это признак топовой стабильности. Тонких колебаний мы по нему не уловим: нужно смотреть глубже, дальше, может быть, даже не просто не в первый десяток и даже не в первый полтинник, а ближе к концу первой сотни».