Карл III рассказал о самочувствии заболевшей коронавирусом Камиллы

Король Великобритании Карл III рассказал о здоровье заболевшей коронавирусом супруги, королевы-консорта Камиллы. Об этом сообщает Hello!.

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В минувший четверг, 16 февраля, Карл III совершил поездку в город Милтон-Кинс в графстве Бакингемшир на юго-востоке Великобритании. Во время визита короля Великобритании спросили о том, как себя чувствует его супруга Камилла после заражения коронавирусной инфекцией.

«Она идет на поправку», — заявил монарх.

14 февраля в Букингемском дворце сообщили о том, что Камилла заболела ковидом. «После появления симптомов простуды Ее Величество сдала анализ на коронавирус, и он оказался положительным. К сожалению, ей пришлось отменить все запланированные публичные мероприятия на этой неделе. Она приносит свои искренние извинения тем, кто должен был на них присутствовать», — говорилось в официальном заявлении.