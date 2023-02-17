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1 час назад

Карл III рассказал о самочувствии заболевшей коронавирусом Камиллы

Газета.Ru

Король Великобритании Карл III рассказал о здоровье заболевшей коронавирусом супруги, королевы-консорта Камиллы. Об этом сообщает Hello!.

Карл III рассказал о самочувствии заболевшей коронавирусом Камиллы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 16 февраля, Карл III совершил поездку в город Милтон-Кинс в графстве Бакингемшир на юго-востоке Великобритании. Во время визита короля Великобритании спросили о том, как себя чувствует его супруга Камилла после заражения коронавирусной инфекцией.

«Она идет на поправку», — заявил монарх.

14 февраля в Букингемском дворце сообщили о том, что Камилла заболела ковидом. «После появления симптомов простуды Ее Величество сдала анализ на коронавирус, и он оказался положительным. К сожалению, ей пришлось отменить все запланированные публичные мероприятия на этой неделе. Она приносит свои искренние извинения тем, кто должен был на них присутствовать», — говорилось в официальном заявлении.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что во время коронации на Камиллу наденут корону Марии Текской.

Люди,Мария Текская,
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