«Ведьма» Йоко Оно в судьбе Джона Леннона и The Beatles

Йоко Оно – одна из тех знаменитостей, репутация которых настолько неоднозначна, что они навсегда останутся темными лошадками. Лохматая японка, обладающая не выдающейся внешностью и довольно противным голосом, еще раз доказала, что смелость города берет. Именно она стала той женщиной, с которой лидер The Beatles Джон Леннон решил пройти рука об руку до конца жизни и, возможно, прошел бы, если бы не подлые пули в спину в 1980 году.

Фото: Мир24 Мир24

Йоко не смущало, что Леннон женат, однажды она отправила Синтии многозначительную разбитую чашку собственного изготовления, измазанную красной краской. В ее лице Леннон нашел не просто любовницу, а друга и единомышленника. Пара стала неразлучной, хотя со стороны многим казалось, что Йоко вцепилась в Джона, словно английский бульдог. В любом случае Леннона эти отношения, похоже, полностью устраивали, недаром с 1969 года он начал использовать «Оно» в качестве среднего имени (Джон Оно Леннон), а совместная группа Леннона и Оно получила название «Plastic Ono Band».

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К моменту их знакомства Йоко уже была известна в узких кругах – она считается одной из тех, кто стоял у истоков современного перформативного искусства, ее работы требовали участия, а не созерцания. К тому же она была изобретательна по части эпатажа, благодаря ей ни одно место на теле Джона Леннона не является тайной для потомков. Эпатажем был первый совместный альбом Леннона и Оно «Unfinished Music No. 1: Two Virgins» и его обложка, где пара предстает обнаженной; двухнедельная акция «В постели за мир», когда молодожены позировали фотографам в отелях Амстердама и Монреаля, привлекая внимание к протесту против войны во Вьетнаме; ее перфоманс «Отрежь кусок» – зрителям предлагалось пройти на сцену и отрезать ножницами кусочек одежды Йоко.

Леннон и Оно познакомились на выставке, где одна из инсталляций японки представляла собой холст, в который зрители должны были забивать гвозди. По легенде Леннон хотел забить гвоздь, но, поскольку для широкой публики выставка должна была открыться только на следующий день, Йоко назвала цену в пять шиллингов. Леннон в ответ заметил, что забьет воображаемый гвоздь и расплатится воображаемыми деньгами. Критики потом писали, что это был вполне реальный гвоздь… в крышку гроба The Beatles.

«Yes, I Am A Witch» – споет много лет спустя Йоко Оно, именно ведьмой заклеймила ее значительная доля поклонников ливерпульской четверки после распада группы. Впрочем, в этом ее обвиняли и остальные участники The Beatles.

«Не думаю, что все обстояло именно гак, – комментировала эту всеобщую претензию к ней Оно в интервью советскому репортеру Владимиру Симонову. – К тому времени The Beatles подошли к такой грани, за которой всем четверым виделась и зависимость друг от друга. Каждый из них, будь то Джон, Пол, Джордж или Ринго, стремился к творчеству личномy, индивидуальному. И, на мой взгляд, это было естественное, очень здоровое желание. Даже не появись я, так сказать, в кадре, они бы все равно разошлись. А если бы не разошлись – возникло бы очень нездоровое положение. Джон давно готовил себя к разрыву, но никак не мог решиться на последний шаг. Быть может, с моим приходом этот шаг дался ему чуть-чуть легче. Но он сам его сделал».

Симонов цитирует книгу биографов Питера Брауна и Стивена Гейнса «Любовь, которую ты творишь»: «Она (Йоко Оно) раскрыла пepeд Джоном больше возможностей в его жизни, чем The Beatles – за восемь лет. Она вернула энергию его мятежной натуре, пробудила в нем тщеславие серьезного художника... Она утвердила Джона в мысли, что его положение поп-звезды – одна пустота…»

Ко дню рождения Йоко Оно – 18 февраля она отметит 90-летие – битловеды Алексей Богаевский и Эркин Тузмухамедов рассказали MIR24.TV о том, что они думают о ее роли в судьбе как Джона Леннона, так и The Beatles.

Алексей Богаевский, основатель сайта Beatles.ru:

«Давайте взглянем в глаза правде – это действительно так: Йоко Оно пришла бы к успеху, но, если бы не Джон Леннон, это заняло бы гораздо больше времени. Если она выставлялась в Лондоне со своими выставками, то, определенно, успех уже был, но не массовый. Я искренне считаю, что Йоко Оно – автор, который заслуживает успеха и внимания со стороны зрителей, но именно знакомство с Ленноном помогло ей лучше представить себя для публики.

С мнением, что Оно развалила The Beatles, я не соглашусь, потому что де-факто группа уже распадалась на момент ее появления. Основная причина была в том, что участники стали взрослее и их интересы изменились. К 1967 году Леннон уже серьезно заскучал, и Йоко дала ему возможность раскрывать себя дальше, как творца. Хотя злые языки говорят, что, наоборот, она убила его как художника. Но здесь сложно думать с точки зрения сослагательного наклонения. Если посмотреть недавний фильм Питера Джексона «The Beatles: Get Back», в котором он собрал все архивные кадры, посвященные 1969 году в жизни группы, видно, что Йоко присутствует скорее в роли музы, Йоко для Леннона стала тем человеком, с которым он прожил остаток жизни.

Что касается взглядов, социалистических и пацифистских, пусть не обидятся поклонники Джона Леннона и Йоко Оно, здесь, мне кажется, больше дань эпохе. Время было такое, когда это активно муссировалось – война во Вьетнаме сильно подогревала общество в Америке, но радикальное политическое движение начала 1970-х под лозунгом борьбы за мир преследовало свои интересы. В его орбиту попал и Леннон».

Эркин Тузмухамедов, битломан, автор передачи о The Beatles «Let it be», выходившей на радио «Культура»:

«Лично я, так же, как и многие, считаю Йоко Оно одной из главных причин распада величайшей группы мира – The Beatles. Об этом говорили неоднократно и Пол Маккартни, и Джордж Харрисон. До появления Йоко Оно в жизни Джона Леннона ни один посторонний человек никогда не присутствовал на сессиях звукозаписи группы The Beatles. Но, когда Йоко Оно полностью завладела всем умом, сознанием, каждой молекулой тела Леннона, они стали неразлучны, как сиамские близнецы, и она всюду сопровождала Джона, что вызывало безумное раздражение у всех музыкантов группы. Это даже слышно в полных сессиях звукозаписи, например, «Белого альбома», где и Пол Маккартни что-то говорил.

Безусловно, она оказала огромное влияние на Джона, она его во многом раскрепостила. Наверное, если Джон ее так любил, это была безоговорочная влюбленность, полное растворение, и он не мог от нее отделиться. Пол Маккартни впоследствии это признал, хотя он лично от нее неоднократно страдал. В частности, когда пытался выкупить обратно права на песни The Beatles, которые принадлежали руке Леннона-Маккартни, после того, как Майкл Джексон продавал эти права. Из-за действий Йоко Оно он этого сделать не смог. Она помешала встрече и совместной записи Пола, Джорджа, Ринго и Джона во время гастролей Маккартни в Нью-Йорке, хотя уже была договоренность между Маккартни и Ленноном.