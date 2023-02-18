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1 час назад

Биограф модельера Карла Лагерфельда показал его ранимым

Мира Маркина

Журналист Уильям Миддлтон написал биографию модельера Карла Лагерфельда, в которой показал его как сурового внешне, но чувствительного и ранимого человека. Об этом пишет WWD.

Биограф Лагерфельда показал его ранимым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Биография Лагерфельда — книга на 480 страниц. Материал для нее Миддлтон собирал с помощью музы модельера Аманды Харлех, личного помощника Себастьяна Жондо, модели Инес де ла Фрессанж и издателя Герхардом Штейдлом. У этих близких для кутюрье людей журналист взял интервью.

Работая над биографией, Уильям Миддлтон обнаружил факты о Лагерфедьде, которые раньше не были известны. Например, выяснил, что модельер не был самоучкой, а окончил курсы модной иллюстрации и дизайна Андреа Нореро Петитжен, показав "природные способности как иллюстратора и чувство стиля".

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В книге будет уделено внимание новым подробностям конфликта между Карлом Лагерфельдом и Ивом Сен-Лораном, колкостям многих людей и явлений, которые модельер позволял себе в поздние годы, а также главным достижениям кутюрье: от возрождения дома Chanel до пятидесятилетнего сотрудничества с Fendi.

Карл Лагерфельд умер четыре года назад, ему было 85 лет.

Ранее "Рамблер" рассказывал историю модного дома Dior.

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