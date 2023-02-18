The Sun: принц Эндрю подумывает взять пример с Гарри и Меган

Принц Эндрю, лишенный титулов, военных званий и королевских обязанностей из-за дружбы с Джеффри Эпштейном, приглядывается к деятельности принца Гарри и Меган Маркл в надежде посвятить себя бизнесу и благотворительности по их примеру. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на информированный источник.
«Эндрю меньше переживает из-за потери титулов и королевской роли, чем думают люди», — сообщил собеседник издания.
По его словам, 62-летний сын Елизаветы II «внимательно следит за всем, что Гарри и Меган делают в Америке».
«Им удалось выстроить новую карьеру вдали от королевской семьи, и это то, за чем Эндрю очень, очень, внимательно наблюдает. Его больше интересуют бизнес и благотворительность, чем нечто вроде проектов на Netflix», — сообщил источник.