Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
57 минут назад

The Sun: принц Эндрю подумывает взять пример с Гарри и Меган и начать новую жизнь

Газета.Ru

Принц Эндрю, лишенный титулов, военных званий и королевских обязанностей из-за дружбы с Джеффри Эпштейном, приглядывается к деятельности принца Гарри и Меган Маркл в надежде посвятить себя бизнесу и благотворительности по их примеру. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на информированный источник.

The Sun: принц Эндрю подумывает взять пример с Гарри и Меган
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Эндрю меньше переживает из-за потери титулов и королевской роли, чем думают люди», — сообщил собеседник издания.

По его словам, 62-летний сын Елизаветы II «внимательно следит за всем, что Гарри и Меган делают в Америке».

«Им удалось выстроить новую карьеру вдали от королевской семьи, и это то, за чем Эндрю очень, очень, внимательно наблюдает. Его больше интересуют бизнес и благотворительность, чем нечто вроде проектов на Netflix», — сообщил источник.

Люди,принц Гарри,Елизавета II,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий