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23 минуты назад

Женщины Николая Гоголя: кем они были

Русская семерка

Гоголь не был обаятельным мужчиной. Невысокий и довольно нескладный, с длинным носом, он едва ли мог претендовать на популярность у дам. Да и из-за своих взглядов и привычки жить в бедности он просто не мог позволить себе завести семью.

Женщины Николая Гоголя: кем они были
Фото: Русская семеркаРусская семерка

И все же писатель любил. Одной из его любимых женщин была императорская фрейлина, красавица и умница Александра Смирнова-Россет.

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Смуглая, черноокая Сашенька была дружна со многими писателями и выдающимися личностями того времени. Многих даже вдохновляла: была настоящей музой Лермонтов и Вяземского, Пушкина и, конечно, самого Гоголя. Последнего познакомил с фрейлиной Жуковский. Миловидная красавица сразу же покорила сердце Гоголя.

Между ними завязались трогательные и нежные отношения. Николай Васильевич переписывался с Александрой, делился с нею своими писательскими задумками, планами, обсуждал только что вышедшие из-под пера произведения. Но он не смел даже заговорить с девушкой о своей любви. Она интуитивно чувствовала, что любима Гоголем, и отвечала писателю самой нежной привязанностью. Но он не был для такой высокопоставленной особы достойной партией, поэтому ни о какой взаимности и физической любви речь не шла.

Сашенька вышла замуж за богатого и влиятельного чиновника Министерства иностранных дел, Николая Смирнова. Супруг был не только высокопоставленной особой, но еще и владел огромной подмосковной усадьбой Спасское. По мнению света, фрейлина сделала блестящую партию.

Второй женщиной, затронувшей сердце писателя, была его кузина Мария Синельникова. Ее рано выдали замуж, но семейная жизнь супругов не заладилась. Мария ушла от мужа и переехала в свое харьковское имение Власовка. Оставшись одна, она стала выезжать в свет. Однажды, во время болезни, ее навестили родственники – тетя и ее взрослые дети, одним из которых и был Николай Васильевич.

Мария была поражена его мягким характером, тонкой, ранимой душой. Как женщина потом писала, она встретила в нем «настоящее братское сочувствие». Вероятно, именно такого понимания ей и не хватало в мужчинах. Мария Синельникова сразу же полюбила Гоголя и даже призналась ему в своих чувствах.

За все время, пока родные гостили у нее в имении, Мария ни на шаг не отходила от писателя, что-то постоянно шептала ему на ухо и заставляла краснеть. Увы, все это происходило незадолго до смерти писателя. Николай Васильевич был тогда сильно подвержен религиозно-мистическим веяниям, регулярно постился и даже не думал о женитьбе.

После его отъезда Мария стала регулярно писать возлюбленному нежные письма, и он всегда отвечал на них. Через 2 года после их знакомства Гоголя не стало. Мария Синельникова навсегда сохранила о нем самые светлые воспоминания.

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