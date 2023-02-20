Адель и Эд Ширан отвергли личное приглашение короля Карла III

По словам представителей Ширана, он вообще не получал приглашения, но организаторы утверждают, что он отверг престижное предложение, сославшись на сильную занятость на следующий день после мероприятия. Отмечается, что за день до коронации у Ширана концерт в Техасе. У Адель, судя по расписанию, ничего важного в эти дни вообще не намечается. Тем не менее оба не сочли возможным выступить на праздничном концерте, что организаторы расценивают не иначе как позор и оскорбление.