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57 минут назад

Адель и Эд Ширан отвергли личное приглашение короля Карла III выступить на его коронации

Российская Газета

Известные певцы Адель и Эд Ширан отказались выступать на коронации британского короля Карла III, которая пройдёт 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Адель и Эд Ширан отвергли личное приглашение короля Карла III
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как пишет Daily Mail, увидеть и услышать обоих на торжественной церемонии изъявил желание лично монарх, однако он получил отказ.

По словам представителей Ширана, он вообще не получал приглашения, но организаторы утверждают, что он отверг престижное предложение, сославшись на сильную занятость на следующий день после мероприятия. Отмечается, что за день до коронации у Ширана концерт в Техасе. У Адель, судя по расписанию, ничего важного в эти дни вообще не намечается. Тем не менее оба не сочли возможным выступить на праздничном концерте, что организаторы расценивают не иначе как позор и оскорбление.

Люди,Эд Ширан,
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