Главные ошибки русских при посещении чайханы

Чайхана – это не обычное заведение общепита, а, скорее, культурное учреждение. В этом уверены все узбеки. Поэтому если вы решили посетить Узбекистан, то для вас совсем не лишним будет узнать о том, что нельзя делать в чайхане.

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Чайхана – душа Востока

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Само понятие «чайхана» произошло от двух слов: «чай» и «комната». Поэтому название этого заведения можно перевести как «чайная комната». Безусловно, самым главным напитком в любой чайхане является чай, причем, по большей части зеленый. Однако, кроме чая, в чайхане подают также плов и другие блюда узбекской кухни.

Но в чайхану приходят не только для того, чтобы вкусно поесть. Издревле подобные заведения являлись своеобразными клубами, в которых можно отдохнуть, расслабиться или заключить выгодную сделку.

Приглашение в чайхану

Если кто-либо из местных жителей пригласит вас отведать ароматного чаю в уютной чайхане, ни в коем случае не игнорируйте сказанное и тем более не отказывайтесь. Дело в том, что отказ в Узбекистане расценивается почти как оскорбление или, по крайней мере, неуважение к человеку.

Приняв приглашение, не берите с собой женщин. Чайхана – исключительно мужское заведение. Даже для обслуживания клиентов ее хозяин нанимает только представителей мужского пола.

Оказавшись у порога чайханы, не входите внутрь, не сняв обувь. В силу сложившихся традиций в чайхане сидят на топчанах, расположенных прямо на полу.

Как вести себя в чайхане?

Во время трапезы не следует садиться в «верху» стола, то есть в той части, которая расположена дальше всего от двери. Это место обычно занимает самый уважаемый человек в компании.

Перед подачей основных блюд посетителям приносят зеленый чай без сахара. От него также не стоит отказываться, так как это веками сложившаяся традиция.

Чай в Узбекистане, впрочем, как и во многих других восточных странах, наливают не до краев пиалы, а только на одну треть. Это делается для того, чтобы гость не обжегся горячим напитком. Если вы наполните емкость целиком, то выкажете неуважение к человеку.

Как правило, вместе с чаем на стол подают и лепешки. Выпечку нельзя переворачивать или ронять на пол. Это считается очень плохой приметой.

Наряду с безалкогольными напитками, в чайхане продают и спиртное. Однако напиваться в Узбекистане не принято, так как подобное поведение может быть расценено как проявление дурного тона. Обыкновенно доза выпитого за весь вечер алкоголя не превышает 150-200 грамм.