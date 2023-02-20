Ученые выяснили, что добрые дела хорошо влияют на самочувствие россиян

Психологи давно заметили, что, помогая другим, мы становимся более счастливыми и довольными жизнью. А экономисты даже придумали понятие «тёплое свечение», которое описывает радость благотворителя от сделанного пожертвования. Социолог НИУ ВШЭ Екатерина Настина попыталась выяснить, как на россиян влияют добрые дела и зависит ли эффект от того, кому помогли.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В исследовании поучаствовало 757 человек в возрасте от 20 до 75 лет. Оказалось, мы не исключение из правил. Россиян тоже радует помощь другим. Одинаково радуются собственным хорошим делам как мужчины, так и женщины. Причём вне зависимости от того, близкий это человек или незнакомец.

Хотя чаще всего добрые поступки опрошенные совершали всё же в адрес близких. Средняя частота такой помощи — 3,66 из 5. Посторонним помогали реже — среднее значение 2,72 из 5.

Примечательно, что для людей старше 50 лет и тех, кто не разделяет адресатов помощи на своих и чужих, помощь ближнему кругу приносила меньше радости. Влияние возраста в этом вопросе учёные связывают с тем, что помогающее поведение больше удовлетворяет на ранних этапах становления личности, когда человек активно ищет своё место в социуме и смысл жизни.

Зато, даже если человек помогает кому-то слишком часто, его удовлетворенность жизнью от этого не уменьшается.