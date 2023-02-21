Мужчина отправился искать умершую два года назад жену

Житель китайского города Шанхай потерял память в результате перенесенного инсульта и отправился на поиски умершей два года назад жены. Об этом сообщает South China Morning Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мужчина по фамилии Чжан перенес инсульт, который привел к потере памяти и спутанности сознания. В результате мужчина забыл, что его жена умерла два года назад. Он считал ее живой и отправился искать, так как подумал, что она заблудилась по дороге домой.

Когда сотрудники полиции нашли его на улице, они не могли понять, что он делает. В конце концов его отвели в отделение полиции и опросили. Оказалось, что мужчина прошел 20 километров, прежде чем был замечен полицейскими.

Видео опроса мужчины в полицейском участке стало вирусным в соцсетях. «С кем вы живете?» — спрашивает полицейский. «С моей женой», — отвечает мужчина. «Разве ваша жена не умерла? У нас есть такие данные», — говорит сотрудник правоохранительных органов. «Нет, нет. Разве она не была здесь только что?» — отвечает китаец. Полицейский спрашивает Чжана, где, по его мнению, находится жена. На это мужчина заявил, что она сидит рядом с ним. «Я отправился домой раньше нее», — добавил он.

В ходе опроса выяснилось, что у Чжана нет детей. Он скучал по умершей жене и начал думать, что она еще жива. Сотрудник полиции сопроводил мужчину домой.