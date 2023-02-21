Как живет самое страшное племя на Земле

Африка считается колыбелью цивилизации: именно здесь были найдены останки предков нынешнего человека.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Этот удивительный континент до сих пор таит в себе массу загадок.

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В некоторые тайны, наверное, лучше и не пытаться проникнуть — они способны ввергнуть неподготовленного обывателя в настоящий трепет.

Есть, например, на юго-западе Эфиопии загадочное племя мурси, представителей которого легко узнать по оттопыренной нижней губе и вставленным туда керамическим тарелкам внушительных размеров.

По одной из версий, подобное «украшение», которое нередко встречается у девушек и женщин, помогало им не стать жертвами работорговцев и любителей местной экзотики. Но этнологи не разделяют подобную точку зрения.

Те исследователи, которые изучали мурси и даже жили среди них (например, Шона ЛаТоски) не встречали подобных суждений у самих представителей племени. Более того — девушка, которая сможет вставить в нижнюю губу диск большего размера (их диаметр может порой доходить до 30 см) считается завидной невестой и, соответственно, и выкуп за нее будет больше, чем за ту, которая довольствуется диаметром «всего лишь» в 10-15 см.

Внешний вид имеет огромное значение, поэтому чтобы выйти замуж, девочки с раннего возраста не только прокалывают себе нижнюю губу и вынимают передние зубы для того, чтобы вставить туда деревянную тарелку (которая с возрастом заменяется на глиняную), но и украшают тело необычными татуировками. У одного мужчины может быть не одна жена (а порой целый десяток!), поэтому конкуренция за мужское внимание довольно высока.

В борьбе за внимание противоположного пола девушки делают на коже надрезы и запускают туда насекомых-паразитов, которые в процессе своей жизнедеятельности оставляют под кожей рубцы самых причудливых форм. На шее модницы из племени мурси носят ожерелья, которые состоят из фаланг человеческих пальцев, причем нередко можно встретить не одно ожерелье, а сразу несколько.

Если копнуть поглубже, то внешний вид не идёт ни в какое сравнение с «философией» этого необычного племени. Мурси поклоняются духам смерти, а все его женщины считаются жрицами смерти. И тут, как раз весьма кстати, приходится та самая пластина, которую используют для так называемого «поцелуя смерти». Во время любовных утех женщины племени мурси предлагают своим благоверным лёгкие наркотики на тарелочке, которые мужчина слизывает с тарелки — такое времяпрепровождение заменяет паре традиционные поцелуи, после чего мужчина погружается в пьянящий дурман.

На следующем этапе, который называется «укус смерти», наступает черёд более тяжёлого наркотика, который вдувается в рот спящему мужчине, что нередко вызывает отравление. В то же время верховная жрица деревни, которая выбирается среди замужних женщин, варит противоядие и, заходя в каждый дом, раздаёт его, но везёт далеко не всем. Считается, что только она и демон смерти знают, кому жить, а кому нет, и поэтому никого не удивляет самый разный исход дела. Когда представитель племени умирает, его мясо варят и употребляют в пищу, а также используют для украшений, а из человеческих костей сооружают дорожки в особо непроходимых местах.

Что до мужчин, то настоящим мужчиной в племени считается воин, демон смерти которого заключён в теле-темнице — и его выпускают на волю благодаря такому странному обряду. Мальчиков с самого раннего возраста готовят к постоянной опасности и войне, которая для этого племени является обычным делом, и если у мужчины нет огнестрельного оружия, автомата, которые они разными способами добывают у соседних воюющих стран (главным образом, в Сомали), то всегда есть под рукой, по меньшей мере, боевые дубины, с которыми они умеют обращаться виртуозно и нередко пускают их в дело.