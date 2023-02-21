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1 час назад

Принцесса Шарлотта названа самым богатым королевским ребенком

Mainstyle

Исследование, оценивающее условное богатство детей знаменитостей, опирающееся на влияние на рынок одежды и аксессуаров, ставит принцессу Шарлотту выше двух её старших братьев благодаря безупречному вкусу в одежде, который она, похоже, унаследовала от своей матери.

Принцесса Шарлотта названа самым богатым королевским ребенком
Фото: MainstyleMainstyle

Королевские детские гардеробы в последние годы привлекли внимание журналистов, нисколько не уступая интересу к гардеробу самой Кейт Миддлтон.

Во что бы ни были одеты принцы Джордж, Луи и их сестра Шарлотта на официальных мероприятиях, одежда этих марок будет почти гарантированно мгновенно распродана. Это явление ещё называют «эффектом Дианы». Сумма продаж определённой одежды после очередного выхода знаменитости в свет называется «модным активом».

Принц Уильям с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой посещают традиционную пасхальную воскресную службу в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка 16 апреля 2022 года в Виндзоре, Англия

Принцесса Шарлотта Уэльская считается самым богатым ребёнком в мире с огромным собственным модным капиталом в $4,4 млрд. Хоть её состояние с 2021 года сократилось на 12%, она по-прежнему опережает своего старшего брата принца Джорджа. Всё благодаря своему влиянию на мир моды, очевидно большему, чем у братьев.

«У принцессы Шарлотты очень формальный стиль, состоящий в основном из элегантных платьев или комбинации рубашки поло и джемпера. Её также часто можно увидеть в одежде Ralph Lauren, который, кажется, является любимым брендом королевской семьи», — отметили модные эксперты.

Люди,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
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