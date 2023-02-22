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1 час назад

В США мужчина сбросил более 260 кг, чтобы стать лучшим дядей

Газета.Ruиещё 2

Гражданин США Кейзи Кинг сбросил 262,6 кг или 579 фунтов, чтобы стать лучшим дядей для своего племянника. О его истории рассказала газета The Sun.

В США мужчина сбросил более 260 кг, чтобы стать лучшим дядей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам мужчины, он не мог стать идеальным «красивым и спортивным дядей», пока весил больше 360 кг.

Еще в июле 2014 мужчине пришлось провести 11 часов в тесноте, ожидая помощи извне при попытке выбраться из собственной душевой кабины.

После этого мужчина принял решительные меры по борьбе с лишним весом, что привело его на телешоу о похудании «My 3,000lb». Потеря веса позволила ему делать нормальные вещи — например, посещать концерты и ходить на свидания.

Кинг рассказал журналистам, что он начал набирать вес в подростковый период, когда он питался исключительно фастфудом и стал вести малоподвижный образ жизни. По словам мужчины, это было связано с тем, что он был «изгоем», а еда была «единственным, что делало его счастливым». В результате уже в 10 лет он страдал ожирением.

Ранее американская актриса Ребел Уилсон рассказала, что контракт с Universal запрещал ей сбрасывать вес.

Люди,Ребел Уилсон,
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