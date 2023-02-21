Не знавшие друг о друге братья встретились через 85 лет

В Великобритании 87-летний Аллен Суинбэнк и его младший брат Джон, не знавшие о существовании друг друга, встретились впервые после 85 лет разлуки. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Аллен из города Гул, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, вырос с матерью. Когда ему было шесть месяцев, его отец ушел из семьи.

«Мама ненавидела моего отца, поэтому мы никогда о нем не разговаривали. Он объявился, когда мне было 26 лет. Я немного узнал его, но он никогда не упоминал, что у меня есть брат», — рассказывает мужчина.

Единокровный брат Аллена, 85-летний Джон из шотландского города Фрейзербург, никогда не видел их отца и тоже не подозревал о существовании брата. Он вырос с дедушкой и тетями неподалеку от Аллена, в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир. Родственники Джона утверждали, что его отец погиб на войне. Однако, как выяснилось позже, он умер в 1980 году в возрасте 68 лет.

В начале 2023 года внучке Джона удалось найти Аллена, когда она составляла генеалогическое древо своей семьи. Она позвонила мужчине и сообщила, что он приходится братом ее дедушки. После того как Джон и Аллен узнали, что являются близкими родственниками, они сразу же назначили встречу.

«Мы обнялись и немного поплакали. Забавно, что это произошло... В последние годы я начал жалеть, что у меня нет брата или сестры, с которыми можно было бы чем-то поделиться», — говорит Аллен.

У братьев есть правнуки, и они оба любят мотоциклы. Джон утверждает, что соседка Аллена, увидев их вместе, сразу заметила, что они друг на друга похожи.