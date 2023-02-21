Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
8 минут назад

Не знавшие о существовании друг друга братья встретились после 85 лет разлуки

Lenta.ru

В Великобритании 87-летний Аллен Суинбэнк и его младший брат Джон, не знавшие о существовании друг друга, встретились впервые после 85 лет разлуки. Об этом сообщает The Mirror.

Не знавшие друг о друге братья встретились через 85 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Аллен из города Гул, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, вырос с матерью. Когда ему было шесть месяцев, его отец ушел из семьи.

«Мама ненавидела моего отца, поэтому мы никогда о нем не разговаривали. Он объявился, когда мне было 26 лет. Я немного узнал его, но он никогда не упоминал, что у меня есть брат», — рассказывает мужчина.

Единокровный брат Аллена, 85-летний Джон из шотландского города Фрейзербург, никогда не видел их отца и тоже не подозревал о существовании брата. Он вырос с дедушкой и тетями неподалеку от Аллена, в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир. Родственники Джона утверждали, что его отец погиб на войне. Однако, как выяснилось позже, он умер в 1980 году в возрасте 68 лет.

В начале 2023 года внучке Джона удалось найти Аллена, когда она составляла генеалогическое древо своей семьи. Она позвонила мужчине и сообщила, что он приходится братом ее дедушки. После того как Джон и Аллен узнали, что являются близкими родственниками, они сразу же назначили встречу.

«Мы обнялись и немного поплакали. Забавно, что это произошло... В последние годы я начал жалеть, что у меня нет брата или сестры, с которыми можно было бы чем-то поделиться», — говорит Аллен.

У братьев есть правнуки, и они оба любят мотоциклы. Джон утверждает, что соседка Аллена, увидев их вместе, сразу заметила, что они друг на друга похожи.

«Нам предстоит многое наверстать. Это мечта, ставшая реальностью», — утверждает старший брат.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий