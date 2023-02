Скромнейший из великой четверки: гитарист Beatles Харрисон

25 февраля исполнится 80 лет со дня рождения одного из величайших рок-музыкантов XX века, гитариста The Beatles Джорджа Харрисона. Можно предвидеть, что в ходе этого юбилея будет произнесено множество дежурных и неверных фраз — вроде присвоения Джорджу званий "первого рок-музыканта, увлекшегося идеями индийской музыкальной культуры" или "одного из первопроходцев электронной музыки". Но истинное величие мистера Харрисона состояло вовсе не в этом.

На пике битломании мировые СМИ иначе как "тихим битлом" Джорджа и не называли. И впрямь — никаких скандальных или просто громких публичных заявлений, никаких амурных историй на радость таблоидам, просто серьезный парень с гитарой в руках. По молодости эры рок-н-ролла еще почти никому не было понятно, что любой громкий рок- или поп-музыкальный феномен не может существовать без своего невидимого миру гения.

Точно так же, как феномен Элвиса Пресли вряд ли бы состоялся без гитаристов Скотти Мура и Джеймса Бертона, как The Rolling Stones очень многое потеряли бы в звучании без малоприметного для широкой публики бас-гитариста Билла Уаймана, так и The Beatles без маленьких и не очень музыкальных хитростей Джорджа были бы далеко не той группой, которую мы знаем и любим.

А по-другому быть и не могло — музыка для Джорджа была всем. Так шло с самого детства, с песен, которые распевала его мать, и с номера Элвиса Heartbreak Hotel, который юный Джордж услышал в 1956 году.

Назад пути не было: тогда же Джордж стал владельцем простой акустической гитары, а вскоре он свел знакомство с Полом Маккартни и стал музыкантом группы, называвшейся еще The Quarrymen. Дальнейшее известно: из полной неизвестности он взошел на олимп рок-н-ролла и превратился в "тихого битла".

Покамест публике было не до музыкальных изысканий гитариста, а зря: новаторское применение ситара в номере The Beatles "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)" (1965) состоялось именно по инициативе Джорджа, а в его авторском номере Think For Yourself все с того же альбома Rubber Soul можно было впервые за пределами США услышать партии перегруженной бас-гитары. Музыкант взрослел, и с возрастом росло его мастерство.

Не будет преувеличением сказать, что карьера Джорджа в рядах The Beatles — это помимо прекрасных песен еще и история совершенствования самого понятия гитарного соло в рок-музыке. Начиная от простейших рок-н-ролльных проигрышей в раннем творчестве группы и заканчивая изощренными и эмоциональными соло в While My Guitar Gently Weeps (1968) и Let It Be (1970). Превращение величайшего рок-состава всех времен и народов из "бит-квартета" в полноценную рок-группу — это заслуга и Джорджа как серьезного инструменталиста и аранжировщика.

Сольная же карьера Джорджа поначалу выруливала куда-то не туда — создавалось впечатление, что сам музыкант боится показаться публике слишком уж прямолинейным рокером. Как бы то ни было, а пьеса The Inner Light и дебютный сольный альбом Джорджа Wonderwall Music (оба — 1968) создали у публики впечатление о музыканте, чересчур увлеченном индийской музыкальной культурой, а второй сольник — Electronic Sound (1969) оказался чисто электронной работой вообще без гитар, но с генераторами шумов и модным синтезатором Moog в роли ведущих инструментов.

Явление настоящего Джорджа как сольного артиста произошло лишь с великим, без преувеличения, тройным (!) сольным альбомом All Things Must Pass (1970), до сих пор признающимся лучшей работой музыканта. По его собственным словам, "альбом стал и продолжением творчества в The Beatles, и одновременно актом освобождения от этой группы".

Но далее в своей карьере Джордж сторонился громких работ и громких деяний — единственной акцией такого рода оказался благотворительный концерт The Concert For Bangladesh, состоявшийся 1 августа 1971 года в нью-йоркском зале Madison Square Garden и воплотивший идеи собственно Джорджа и индийского музыканта Рави Шанкара.

Джорджу было всегда удобнее оставаться в тени, тем более при его постоянной боязни грабителей. А после покушения на бывшего коллегу Джона Леннона музыкант удалился из публичной сферы едва ли не окончательно.

Тем триумфальнее было возвращение в конце 1980-х к славе с самой супер- из всех супергрупп, Traveling Wilburys, собравшей в студии настоящих звезд высшего рок-эшелона — Джорджа, Роя Орбисона, Боба Дилана, Тома Петти и Джеффа Линна. Да, за пределы записи двух альбомов — 1988 и 1990 годов — Traveling Wilburys так и не эволюционировали, однако их работы были отмечены той же высочайшей аккуратностью и хорошим вкусом, что и прочие работы Джорджа, ставшего лидером этого коллектива.

"Я ничего особенного не делаю — просто играю на гитаре и сочиняю песни" — эта фраза Джорджа из интервью еще на заре 1970-х могла бы стать его эпитафией. Музыкант не стремился придавать публичности свои недуги, и его кончина оказалась неожиданной, а потому трагичной вдвойне. Но музыка Джорджа жива, и карьера далеко не одного серьезного рок-музыканта начиналась именно с освоения гитарных идиом нашего героя.

Достаточно вспомнить хотя бы о том, что путешествие в рок-н-ролл лидера прославленных отечественных групп "Високосное лето" и "Автограф" Александра Ситковецкого началось с вопроса в его адрес: "Скажи, а ты и есть тот парень, что умеет играть соло из Let It Be?"