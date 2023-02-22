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1 час назад

Кейт Миддлтон попыталась испечь блины, но что-то пошло не так

Super.ru

Члены британской королевской семьи уже не в первый раз демонстрируют, что им проблемы простого народа не чужды. Чего только стоит порванный носок Карла III, за который его так благодарили британцы. Кейт Миддлтон далеко от свекра не ушла: образ идеальной во всем принцессы подпортила демонстрация кулинарных способностей. Правда, отсутствие таланта к готовке в Сети оценили неоднозначно.

Миддлтон попыталась испечь блины, но что-то пошло не так
Фото: Super.ruSuper.ru

Вчера в Великобритании отмечали Покаянный, или Блинный, день. Согласно традиции, 21 февраля принято печь аккуратные блины, и многие английские домохозяйки соревнуются в кулинарном мастерстве. Как настоящая британка, Кейт Миддлтон присоединилась к традиции. Во время визита в дом престарелых Oxford House в городе Слау ей доверили сковороду, чтобы напечь блинов для жильцов. Но случилось непредвиденное. Один из блинов приклеился к сковороде — да так крепко, что пришлось отковыривать его лопаткой.

«Это же самое простое, что может быть в кулинарии...» — выдал один пользователь Сети. «А что она вообще умеет?» — поинтересовался другой. Однако Кэтрин не лишена самоиронии, поэтому пережила поражение достойно. «Не ешьте этот блин. Те, что были до него, намного симпатичнее», — отшутилась она. Кейт, не расстраивайся, у нас для таких случаев есть поговорка — первый блин комом. Немного практики, и все получится!

Люди,Кейт Миддлтон,
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