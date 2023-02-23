SHAMAN назвал смерть на сцене мечтой любого музыканта

Известный российский певец Ярослав Дронов, который известен под творческим псевдонимом SHAMAN, получил повреждение на сцене в ходе «Концерта для настоящих мужчин» на «ЦСКА-Арене». После выступления артисту пришлось даже обратиться за медицинской помощью.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Инцидент произошел в ходе исполнения песни «Я русский». Дронов решил спеть эту композицию а-капелла в унисон с многотысячной аудиторией и остановил музыку. Ритм SHAMAN набивал ладонью по микрофону, в результате чего получил травму пальца.

— О микрофон палец отбил, ушиб получил. Ну ладно, слушайте, это же мечта музыканта — умереть на сцене. А это всего лишь палец, — прокомментировал ситуацию исполнитель в интервью Пятому каналу из медпункта.

Медицинские специалисты обработали Дронову поврежденный палец, после чего он сердечно и с юмором их отблагодарил, заявив, что они «спасли» его.