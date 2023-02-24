Иван Варавва: кто в жизни был прототипом героя фильма «Офицеры»

Борис Васильев использовал только одного реально существовавшего персонажа при написании сценария «Офицеров» – Ивана Варавву. Сам поэт был далёк от воплощённого на экране кинематографического образа. Остальные персонажи культового фильма – плод воображения его создателей.
Как вспоминал сам сценарист, прототипом одного из главных героев картины был действительно человек по имени Иван Варавва, кубанский казак и поэт. Васильев с ним познакомился в Минкульте СССР. Об истории с красными шароварами Варавва рассказал Васильеву про своего деда. Сценарист «Офицеров» «срисовал» черты персонажа, которого должен был играть Василий Лановой, со своего знакомого.
Георгий Юматов играл в фильме отчасти самого себя. Гримёрам «Офицеров» не нужно было стараться, поскольку шрамы от огнестрельных ранений у артиста, когда в одном из эпизодов он демонстрирует спину своей кинематографической жене, натуральны: Юматов прошёл Великую Отечественную, брал Будапешт, Бухарест, Вену, не раз получал ранения и контузии. А вот Василий Лановой, в отличие от Юматова, не воевал (в 1941 году Василию Семёновичу было 7 лет).
История возникновения культового советского фильма «Офицеры» со временем обрастает массой конспирологических версий. Говорят, что ключевая фраза картины «Есть такая профессия – Родину защищать» принадлежала маршалу Минобороны СССР Андрею Гречко. Борис Васильев о прошлом главных героев «Офицеров» говорил, что они оба непременно должны были пройти через ГУЛАГ, иначе теряется идея осмысленности сюжета встречи генералов после долгих лет разлуки.
По воспоминаниям режиссёра фильма В. Рогового, поначалу он не планировал снимать Василия Ланового, а потом и сам артист воспротивился, не видя себя в этой роли. До «Офицеров» у Василия Семёновича была более чем впечатляющая фильмография – «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Анна Каренина», «Солярис»… Это только ключевые роли из 19 киноработ, сделанных Лановым с 1954-го по 1970-й год, особо памятные советскому зрителю. Роговой говорил, что артисты-главные герои фильма срабатывались трудно, Лановой и Юматов нередко конфликтовали. Как известно, у Георгия Александровича был сложный, взрывной характер.
Как считают отечественные кинокритики, во многом успех «Офицеров» обусловлен «прототипным» военным прошлым его создателей – сценаристы Васильев и Рапопорт служили в танковых войсках, режиссёр Роговой воевал в пехоте, а Юматов – в морфлоте.