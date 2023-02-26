Джонни Кэш: как легендарный музыкант стал мемом после смерти

26 февраля Джонни Кэш мог бы отпраздновать день рождения в 91-й раз. И хотя легенды кантри не стало двадцать лет назад, не так давно о проницательном Джонни заговорили вновь. Читайте в материале «Рамблера» – семь фактов из биографии именинника Джонни Кэша, чтобы посмотреть на него другими глазами.

Джонни Кэш с детства был связан с музыкой. Правда, специфической. Он часто посещал церковь, где слушал евангельские песни, которые и оказали на него влияние. Еще Кэш иногда выступал на школьных шоу талантов, но неизвестно, насколько успешно. Мать, умевшая играть на гитаре и фортепиано, поощряла стремление сына заниматься музыкой и даже скопила немного денег на уроки вокала. Однако его педагог практически сразу посоветовал ему больше никогда не заниматься пением. Она считала, что любое дальнейшее формальное обучение изменит уникальный стиль Кэша.

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В 1950 году 19-летний Джонни Кэш поступил на службу в ВВС и провел три года в Ландсберг-ам-Лехе (Германия). Там тоже отметили талант Кэша. И отправили его заниматься расшифровкой сообщений на морзянке, которые он перехватывал с самолетов Советского Союза.

Кэша сложно назвать законопослушным гражданином. В общей сложности его арестовывали семь раз за такие преступления, как хранение наркотиков и опасное вождение. Однажды поздней ночью, в мае 1965 года, после того как Кэш выступил с концертом в Университете штата Миссисипи, полиция нашла его блуждающим по городу Старквилл. Музыканта арестовали за пьянство в общественном месте. Кэш протестовал, утверждая, что просто собирал цветы, но это было бесполезно — сотрудники полиции отвезли его в местную тюрьму, где он продолжал очень громко и болезненно протестовать, пока, наконец, не сломал большой палец на ноге.

Несмотря на злоупотребление наркотиками и статус преступника, Кэш был набожным христианином большую часть своей жизни. Он посещал курсы углубленного изучения Библии в Христианском международном библейском колледже в 1970-х годах, и примерно в то же время Кэш стал рукоположенным священником. А еще Кэш записал почти 19-часовую аудиоверсию Нового Завета.

В жизни Джонни было место и огромной любви. Он сделал предложение Джун Картер во время шоу в канадском London Ice House в феврале 1968 года. Свидетелями рождения новой семьи стали 7000 человек. Несколько недель спустя пара поженилась в Кентукки, и их союз существовал до смерти Джун. 7 мая 2003 года супруга музыканта впала в кому после операции на сердце. Она умерла 15 мая. После смерти Джун жизнь стала для Джонни борьбой. Его дочь говорила, что он плакал каждую ночь. Кэш продолжал работать несмотря на горе и ухудшающееся здоровье. Он закончил запись своего альбома American V: A Hundred Highways в конце лета. А вскоре после этого музыкант скончался – 12 сентября 2003 года. Ему был 71 год.

В 2016 году арахнолог Крис Гамильтон решил, что именем Джонни Кэша можно назвать недавно открытый вид пауков-птицеедов по двум причинам. Во-первых, пауки были найдены возле калифорнийской государственной тюрьмы Фолсом, где в 1968 году вышел легендарный концертный альбом Кэша. А во-вторых – тельце тарантула покрыто черными волосами, что напоминало арахнологу о темной одежде, которую так часто носил Джонни.