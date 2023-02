Джонни Кэш: как легендарный музыкант стал мемом после смерти

Hurt — заключительный трек с альбома Nine Inch Nails The Downward Spiral, выпущенного 8 марта 1994 года. А в 2002 году кавер этой песни исполнил Джонни Кэш для своего предпоследнего альбома American IV: The Man Comes Around. Да так талантливо, что автор оригинального трека сказал: «Эта песня больше не моя». В сети песня завирусилась по другому поводу. В ноябре 2016 года блогер leobrodow опубликовал видеоролик с использованием трека, в котором люди сначала причиняют себе вред, а потом звучит ключевая строчка припева в исполнении грустного Джонни Кэша – I hurt myself today (буквально: «Сегодня я причинил себе боль»). Видео, размещенное на платформе Vimeo, набрало более 600 000 просмотров в короткие строки. И до сих пор на разных видеоплатформах и в соцсетях можно найти похожие по содержанию юмористические ролики.