«Бог Чингисхана»: кому поклонялся самый успешный завоеватель в истории

Четкой религиозной доктрины, которой придерживались монголы в XII – XIII вв. до нас не дошло по очень простой причине – она нигде не была записана. Это дает некоторым историком право говорить о том, что сам Чингисхан исповедовал шаманизм.

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Это означает веру в духов, которые обитают вокруг и строят человеку различные козни. А вся его религиозность заключалась в том, чтобы иногда приглашать к себе в шатер шаманов — покамлать. Так считал, например, российский лингвист князь Николай Сергеевич Трубецкой, который писал, что лишь «бесформенный шаманизм» мог обосновать власть Чингисхана как ставленника божества неба Тэнгри.

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Одни современные исследователи считают, что Чингисхан придерживался монотеистического «тэнгризма».Другие же предполагают, что он был сторонником еще более древнего культа бон, вышедшего из жуткого иранского культа Митры, славящегося своими человеческими жертвоприношениями.

Что же касается шаманизма, то старания верховного шамана монголов Тэб-Тэнгри усилить свою власть, объединить жрецов и поставить Чингисхана под контроль закончилась плачевно – его убили.

Тэмуджин – приверженник монотеизма?

О том, кому действительно поклонялся основатель империи монголов, можно судить по воспоминаниям редких европейских путешественников и по письмам его ближайших потомков и окружения.

Например, персидский ученый Рашид ад-Дин ад-Табиб так описывает поведение хана после получения известия о гибели монгольских послов: «разгневанный Темуджин поднялся на вершину холма, развязал пояс и набросил его на шею, снял шапку и пал на землю ниц. Три дня он не сходил с места и молился, прося некоего великого бога – творца монгольского народа даровать ему силы к отмщению».

На основании этого отрывка из летописи ученые делают вывод, что Темуджин придерживался некоего «монотеистического тэнгризма», почитая только одного бога из множества.

Власть – от неба?

Это якобы подтверждают письма великих ханов, которые приводит монах-францисканец Гильом де Рубрук, побывавший у монголов в середине XIII века. Великий хан Мунке(внук Чингисхана) в своем письме королю Франции Людовику IX пишет в 1254 году, что «на небесах есть лишь один бог, а на земле есть один хозяин – Чингисхан».

Самому Рубруку хан делал такое заявление: «монголы верят, что есть лишь один бог, он дал человеку много пальцев и дал ему много путей...», что явно свидетельствует о попытке монголов обосновать земную власть божественной волей.

За несколько лет до Мунке хан Гуюк(ещё один внук Чингисхана), бывший Великим ханом с 1246 по 1248 год в своем письме Римскому папе указывал, что власть монголов – от бога и призывал папу придти на поклон вместе «со всеми королями»: «волей бога все земли от востока до запада находятся под нашей властью. Если бы на то не было воли бога, как могло бы такое случиться?»

Все зависит «от бога Тэнгри»?

Советский историк Лев Николаевич Гумилев тоже считал, что «Потрясатель вселенной» исповедовал монотеистическую религию, в основе которой лежало почитание Вечного Неба – бога Тэнгри. Он считал, что эта религия была весьма древней и ее тысячелетиями поддерживали все степные племена Евразии и кипчаки.

Общее, что существовало в монотеистическом тэнгризме, выделил исследователь из Казахстана Н. Г. Аюпов – это наличие некоего безличного бога Тенгри, одухотворение природы, вера в жизненную силу и сакрализация власти, а также культ предков. Проще говоря, Чингизхан верил, что само небо даровало ему власть, и оно же дало ему силу эту власть удерживать. Тенгри-хан — в тэнгризме был верховным божеством и вершил земные дела иногда вместе с Землей (Йер), иногда вместе с другими божествами-духами. Божество Умай вершило людские судьбы и определяло срок жизни, а бог Эрлик заведовал царством мертвых.

Что же касается монотеизма, то монгольский тенгризм эпохи империи, скорее всего, ближе к славянскому многобожию, в котором воины и князья поклонялись Сварогу, часто обделяя вниманием других божеств, как менее значимых. В пользу этого говорит и само имя хана – Чингисхан, имя одного из небесных божеств, которое Темуджин принял после победы над Китаем и провозглашения себя Великим ханом.

«Потрясатель вселенной» был последователем бон?

Историк Константин Александрович Пензев считает, что Чингиз-хан мог быть последователем древней арийской религии бон, которая пришла на Тибет из Ирана и была заимствована оттуда монгольскими племенами. Согласно философии бон мир состоит из трех сфер – сфера богов, сфера людей и сфера водяных духов, в мире людей есть белое божество «тот, кто любит все сущее» и есть черное божество – создатель горя и войны.

В пользу теории Пензев приводит те же доводы, которые другие ученые приводят как доказательство веры хана в Тэнгри – свидетельства Рашида ад-Дина ад Табиба, например, перед походом против Алтан-хана Чингисхан восходит на холм, становится на колени, и накинув пояс кафтана на шею, очевидно, как знак покорности перед творцом, молится о даровании ему сил укротить смуту.

Он вообще был атеистом?

Персидский историк XIII века Ала Джувейни, чья семья при монголах занимала руководящие посты, свидетельствовал о том, что Великий хан вообще был атеистом, не придерживался какой-либо веры. Именно поэтому он избегал фанатизма и лояльно относился ко всем религиям побежденных народов, поддерживая престиж старейшин и мудрецов, и именно поэтому в своей Великой Ясе указал, чтобы его потомки уважали все религии одинаково и не выказывали предпочтения ни одной из них.

Одни верят в Магомета, другие – в Буду

Так это или иначе, точно выяснить уже невозможно, однако достоверно известно, что свирепый к врагам хан был прекрасным организатором, поощрял такие черты характера, как верность, храбрость и мужество, казнил предателей своих врагов и возвышал людей, которые оставались верными своим князьям или ханам. Темуджин всегда держал данное им слово и ненавидел трусов, предателей и лжецов.