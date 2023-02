Джорджу Харрисону исполнилось бы 80: жизнь с Beatles и после

Даже соло в супер-хите While My Guitar Gently Weeps (1968) Харрисону сыграть не дали. Джон Леннон заявил, что тот для этого недостаточно хорош как музыкант. И одно из самых известных гитарных соло поручили исполнить другу всех четверых - Эрику Клэптону . Который вскоре сыграет в судьбе "тихого битла" и намного более трагическую роль…

Оставшись без битлов, Харрисон сразу же использовал накопившиеся песни и идеи. Его сингл My Sweet Lord возглавил хит-парады США и Великобритании, а тройной (!) альбом All Things Must Pass (то есть "Все должно пройти") стал золотым. Ни у кого из других битлов пока не было подобных сольных успехов. Впрочем, скоро хит обвинили "в непреднамеренном плагиате" (очень похожая песня была у группы Chiffons) и Харрисона оштрафовали за 500 тысяч долларов.

Гитарист и певец погоревал, но переключить эмоции помогла его новая продюсерская деятельность: Джордж вместе с культовым индийским музыкантом Рави Шанкаром организовали рок-фестиваль в поддержку голодающих Бангладеш. В нем также участвовали Ринго Старр, Боб Дилан, Эрик Клэптон, другие звезды. По итогам вышел альбом. А в 1973-м и лучший альбом Харрисона - Living in the Material World c хитом Give Me Love. А год спустя и Dark Horse ("Темная лошадка").