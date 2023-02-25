Джорджу Харрисону исполнилось бы 80: жизнь с Beatles и после

25 февраля исполнилось бы 80 лет Джорджу Харрисону. Самому младшему из ливерпульской четверки, самому скромному и застенчивому, которого прозвали "тихим битлом". Но при этом - и главному музыкальному новатору в группе.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Благодаря ему еще в 1965 году у Beatles зазвучал индийский ситар, тонкая метафоричность, сложные музыкальные аллегории и духовность песен Харрисона. Поэтому с 1967 года его песни начали все больше "зажимать" остальные трое. И они все реже попадали в альбомы The Beatles. Как Джордж Харрисон относился к такому недопониманию?

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Даже соло в супер-хите While My Guitar Gently Weeps (1968) Харрисону сыграть не дали. Джон Леннон заявил, что тот для этого недостаточно хорош как музыкант. И одно из самых известных гитарных соло поручили исполнить другу всех четверых - Эрику Клэптону. Который вскоре сыграет в судьбе "тихого битла" и намного более трагическую роль…

Да, Харрисон мучился недопониманием несколько лет.

Он первым выпустил два сольных альбома еще в The Beatles, но оба провалились в продажах. Первый - саундтрек Wonderwall (1968) - обвинили в том, что там слишком много индийской музыки, а второй - Electric Sounds (1969) - раскритиковали за то, что в нем синтезатор Moog и генераторы шума, да и всякие электронные эффекты заменили привычную и любимую меломанами гитарную бит-музыку и современный рок.

Конечно, он принял в середине 60-х индуизм и должен был стать стойким и спокойным перед любыми волнениями и неприятностями… Но у Харрисона это не очень получилось, хотя он даже уговорил Джона, Пола и Ринго уехать на несколько месяцев в Индию. И поездить по стране, живя не в дорогих отелях, а в монашеских кельях. Тем понравилось, но до прежней дружбы было уже далеко. Как и до взаимопонимания.

Так что распад The Beatles произошел не только из-за Йоко Оно - какие-то тонкие нити тепла и взаимопонимания, даже терпимости разрушались в коллективе неумолимо и безжалостно…

Оставшись без битлов, Харрисон сразу же использовал накопившиеся песни и идеи. Его сингл My Sweet Lord возглавил хит-парады США и Великобритании, а тройной (!) альбом All Things Must Pass (то есть "Все должно пройти") стал золотым. Ни у кого из других битлов пока не было подобных сольных успехов. Впрочем, скоро хит обвинили "в непреднамеренном плагиате" (очень похожая песня была у группы Chiffons) и Харрисона оштрафовали за 500 тысяч долларов.

Гитарист и певец погоревал, но переключить эмоции помогла его новая продюсерская деятельность: Джордж вместе с культовым индийским музыкантом Рави Шанкаром организовали рок-фестиваль в поддержку голодающих Бангладеш. В нем также участвовали Ринго Старр, Боб Дилан, Эрик Клэптон, другие звезды. По итогам вышел альбом. А в 1973-м и лучший альбом Харрисона - Living in the Material World c хитом Give Me Love. А год спустя и Dark Horse ("Темная лошадка").

Но в том же 1974 году жену Харрисона - фотомодель и актрису Патти Бойд - увел его давний друг Эрик Клэптон. Он добивался ее несколько лет, а "тихий битл" этого будто не замечал.

Вот она, буддистская стойкость… Зачем? Не замечал, а потом долго горевал, хотя и по-прежнему считал Клэптона своим другом. Даже поехал с ним на совместные гастроли… Не объяснить.

Песни меж тем (хотя в 1976 году вышел еще один очень удачный альбом "33 и 1/3") писались все реже. И Харрисон решил стать кинопродюсером. Сотрудничал с Мадонной, снял фильм с комиками и эксцентриками из "Монти Пайтон".

Он ведь сам старался все время оправдывать собственную фразу: "Каждый человек ограничен и бесполезен, если говорить о личных недостатках, и главная задача в том, чтобы меняться, стремясь стать все лучше и лучше. В этом и есть смысл физического мира - в переменах"…

А в 1987 году Джордж Харрисон вернулся в музыку с отличным альбомом Cloud Nine и снова замолчал.

Кто мог ожидать, что врачи констатировали у него рак мозга и рак легких? Сказалось ли следование не самым полезным для здоровья традициям индийской культуры или переживания от развода? Никто не знает.

Он пробовал лечиться, но потом решил уехать умирать к давнему другу Полу Маккартни. Тот накануне купил дом в Лос-Анджелесе. А старая дружба, как говорится, не ржавеет. И настоящие мужчины порой к ней возвращаются. Особенно в трудные минуты жизни.