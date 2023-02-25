Пять любопытных фактов о самом известном теноре Энрико Карузо

25 февраля меломаны по всему миру отмечают день рождения Энрико Карузо. Он был гигантом музыкального мира, влияние которого ощущается и сегодня. Аранжировки произведений "O Sole Mio" и "Santa Lucia" до сих пор звучат в треках современных музыкантов.

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Карузо родился в Неаполе в 1873 году и стал известен в начале 20-го века. К 150-летию со дня рождения тенора "РГ" подготовила пять интересных фактов о жизни и карьере Карузо.

Был болезненным ребенком в семье из семи детей

Карузо родился в скромных условиях. Он был третьим из семи детей бедного текстильщика. В детстве тенор страдал от респираторных заболеваний. Несмотря на эти обстоятельства, Карузо с юных лет проявлял необычайный талант к пению и в 21 год дебютировал на большой сцене.

Впервые записал свой голос на фонограф

В 1902 году Карузо вошел в историю как первый классический певец, записавший свой голос на фонограф. В последующие два десятилетия он записал сотни песен и арий, закрепив статус мировой суперзвезды.

Был обвинен в хулиганстве

В 1906 году с Карузо произошло крайне неприятное событие: он был обвинен в непристойном поведении. Тенор ущипнул замужнюю даму в зоопарке Нью-Йорка. Карузо попытался обвинить обезьяну, но правозащитники решили иначе и выписали штраф в 10$.

Тратил миллионы на благотворительность

За годы карьеры Энрико Карузо провел несметное количество благотворительных концертов. Всего Красному Кресту певец перечислил 21 миллион долларов. Он многократно выступал для малообеспеченных людей и следил, чтобы билеты на его концерты были доступными.

Пробовал себя в рисовании