Москвич проехал всю Россию без шапки и за 600 рублей

Без шапки и за 600 рублей 23-летний учитель истории из Москвы по имени Андрей проехал всю Россию, чтобы исполнить мечту. Об этом рассказал якутскому изданию «Хангалас» встретившийся с путешественником на территории Республики Саха местный житель Эльдар.

Фото: Мослента Мослента

«Смотрю: стоит русский парень, без шапки, без рукавиц, в тонком пальто. Остановился, он меня спрашивает: куда едете? А я у него: а ты куда едешь? И тут он: на Ленские столбы!» — поделился якутянин. Эльдар пустил Андрея в машину погреться и согласился помочь ему преодолеть часть пути.

Москвич рассказал, что давно мечтал увидеть Ленские столбы и вдруг ему удалось купить авиабилеты из Москвы в Якутск и обратно по акции — всего за 600 рублей. От города до природной достопримечательности он решил добираться на попутках. «Смотрит в свой телефон и говорит: недалеко же, всего 160 километров», — иронично заметил Эльдар.

Рассуждения одетого сильно не по погоде москвича насторожили якутянина — он-то знал: чем ближе к Ленским столбам, тем меньше становится машин на дороге и попутку поймать сложнее. Путешествие Андрея могло закончиться очень плачевно.

Сам Эльдар направлялся на спортивное мероприятие в село Немюгюнцы Хангаласского района. Он позвал москвича с собой, чтобы там найти ему машину. Мужчины посмотрели соревнования, но желающих довезти Андрея до места так и не нашли. Тогда Эльдар принял решение отвезти его самостоятельно, решив, что этого человека ему послал великий Юрюнг Аар Тойон (божество в якутской мифологии). К полуночи того же дня якутянин с москвичом вернулись в Якутск.