Как не стать жертвой телефонных мошенников

Старший прокурор отдела прокуратуры Москвы Татьяна Максименко рассказала, как не стать жертвой телефонных злоумышленников.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Основной целью мошенников, обманывающих граждан по телефону, является похищение денег, и ради этого преступники психологически воздействуют на потенциальную жертву», – передает слова Максименко Вечерняя Москва.

По словам прокурора, основной прием мошенников – ввести человека в состояние паники, сообщив о перспективе потерять все деньги с карты. Чаще всего преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов и выводят собеседника из равновесия, либо пытаются войти в доверие. Таким образом мошенники вынуждают жертву совершать нелогичные или импульсивные поступки. По такой причине жертвами чаще всего являются пожилые люди.

Основной способ защиты от злоумышленников – прекратить разговор при первых же подозрениях. Важно не слушать то, что пытается рассказать преступник. Лучше всего при этом молча положить трубку, а не пытаться ответить или острить.

Если вы все-таки поддались любопытству и начали разговор с незнакомцем, важно сохранять бдительность. Важно помнить, что сотрудники банков никогда не спросят по телефону секретные данные карт, пин-коды и коды из смс, а сотрудники полиции никогда не предложат поучаствовать гражданским лицам в оперативной деятельности по телефону.

Основными «маркерами», говорящими о том, что вы беседуете с мошенником являются такие фразы как «ваши деньги пытаются украсть», «на вас пытаются оформить кредит», «вашу квартиру пытаются переоформить», «ваш родственник пострадал» или «за вами числится задолженность». Все эти фразы провоцируют жертву начать беседу с преступником, тем самым попав «на крючок».