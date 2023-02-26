История знаменитого побега Григория Котовского с забайкальской каторги

Григорий Котовский родился в весьма обеспеченной семье в 1881 году. Его отец работал механиком на винокуренном заводе очень богатого помещика из рода Манук-Беев. А после его смерти от туберкулёза активную роль в жизни Григория играл сам помещик. Он хорошо относился к отцу Котовского и даже стал крёстным отцом мальчика.

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Помещик взялся помочь Григорию устроиться в жизни. Он отправил его в Кишинёвское реальное училище. Но Котовский провёл там всего несколько месяцев. Он с детства отличался необузданным характером и постоянно ввязывался в драки. В конце концов за плохое поведение его исключили, и он вернулся обратно.

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Воровская жизнь

Попрощавшись с карьерой агронома, Котовский трудился на пивоваренном заводе, затем на подённых работах. Некоторое время он занимался мелким криминалом. В 1905 году был призван в армию. После драки с фельдфебелем он оказался на гауптвахте, откуда бежал.

Бежав из армии, Котовский сколотил банду. В то время он именовал себя Атаман Адский. Его профилем были налёты на богатые имения помещиков. Как правило, вооружённый Котовский просто заходил в имение и задушевно беседовал с помещиком, наведя на него пистолет. Наконец, после подавления революции 1905 года власти на окраинах взялись за борьбу с преступностью. В 1906 году Котовский был арестован.

Этап

Суд приговорил Григория Котовского к 12 годам каторги. После пятилетнего скитания по тюрьмам, в феврале 1911 года Котовский с этапом прибывает в Забайкалье.

Партию в 45 арестантов гнали пешком. Стояла лютая сибирская зима, налетали ветры, слепила пурга, ежились, ругались уголовники. Котовский поражал и конвой и арестантов необыкновенной выносливостью и выходками спортсмена. В крепкий мороз вдруг оголялся до пояса и шел полуголым. На привалах по рецепту Мюллера начинал махать руками, приседать и растираться снегом.

Конвойные смотрели на арестанта-атлета с удивлением и смехом.

- Вот легкий пассажир, сроду такого не видали. А вы за ним в оба, в оба глядите, а то дунет, не смотри что нагишом, он и нагишом по Сибири пойдет, - приказывал старший.

И вздохнул облегченно, когда на Нерчинской каторге оставил Котовского, погнав этап дальше.

Каторга. Забайкалье

Местом пребывания Котовскому назначили Казаковскую тюрьму (Нерчинский уезд Забайкальской губернии, село Казаковский промысел, сейчас - Балейский район). Здесь заключенные добывали золотоносную руду. Изначально Котовский, как сейчас говорят, встал на путь исправления, и Он заслужил доверие у тюремной администрации и его назначили бригадиром на постройке Амурской железной дороги, куда в мае 1912 года перевели из шахты.

Любопытная деталь – на каторге он знакомиться с Мойшей Винницким, отбывающим так же 12-летний срок, но по политической статье - за покушение на одесского городового. Вернувшись в Одессу, Винницкий станет королем преступного мира, знаменитым Мишей – Японцем, И их пути с Котовским еще раз пересекутся. К несчастью для обоих.

На Нерчинской каторге, на приисках Григорий Котовский отработал два года. Если б Достоевский встретил такого каторжника, в «Мертвом доме», вероятно, подолгу бы беседовал с ним. Котовский был странным и интересным человеком. По воспоминаниям надзирателей, он часто грустил . Котовский мог прикрыть последним тряпьем мерзнущего товарища. А мог всадить в горло нож солдату, охраняющему каторжан.

Говорят, Котовский плакал, глядя на нищих, оборванных детей. Но если охватывала его злоба, то от одного взгляда самые крепкие убийцы - уголовники уходили, словно собаки, поджав хвосты. Помимо силы воли, он был наделен необычайной физической силой.

Исправно работая и не нарушая дисциплину, Котовский рассчитывал на амнистию, объявленную в связи с 300-летним юбилеем дома Романовых. Даже тюремное начальство не сомневалось, что он попадет под акт помилования. Однако в списках амнистированных фамилии Котовского не оказалось. С этого дня его характер резко изменился. Он перестал выходить на работу и часто попадал в карцер. Впрочем, вскоре он успокоился и опять стал прилежно трудится. Но на самом деле это уже было частью нового плана. Котовский задумал побег.

Встать на рывок

Два года готовился Котовский к побегу с каторги. 27 февраля 1913 года он совершает удачный побег. В своей автобиографии, изданной в СССР, Котовский писал, что работая в шахте, он убил двух конвоиров булыжниками, перемахнул через широкий ров, и скрылся в тайге.

Несколько дней он блуждал по тайге, пока не вышел к железной дороге. Некоторое время он приходил в себя, после чего перекрасил волосы (до революции он не брился налысо, но с возрастом стал терять волосы и начал сбривать их — так и появилась знаменитая лысина, ставшая его фирменным стилем), и на поездах добрался до Сызрани, где залёг на дно. Он сумел нелегальными путями раздобыть паспорт на чужое имя и перебивался случайными заработками. Вскоре его опознали и заключили в местную тюрьму, откуда он опять бежал.

Котовский вернулся в родные края и прятался у одной из своих сестёр. Теперь он сменил тактику и больше не являлся при полном параде к своим жертвам. Он ограничивался записками с требованием выплаты ему дани. Он вымогал деньги не только у помещиков, но и у фабрикантов и владельцев магазинов. Он также расширил ареал своей деятельности — помимо Бессарабии он начал "работать" и в богатой Одессе. Впрочем, в 1915 году он вновь вернулся к театрализованным налётам.

Слава Котовского к тому времени достигла такого размаха, что его портреты регулярно печатались в местных газетах. Очень скоро он был опознан и арестован. Он пытался скрыться от погони, но был ранен.

На этот раз Котовского за многочисленные преступления приговорили к смертной казни. Однако в Бессарабии действовало военное положение (шла Первая мировая война), и все смертные приговоры в обязательном порядке утверждались военными.

Одесса - мама

Но через несколько дней произошла Февральская революция, которая освободила Котовского. Поначалу ему смягчили срок до 12 лет каторги, а уже в мае 1917 года он был отпущен. За Котовского ходатайствовали местные революционные деятели, а сам он отправил в Петроград телеграмму с просьбой зачислить его на фронт. В столице всем было не до Котовского, которого там толком не знали, поэтому оставили решение на усмотрение местных.

После революции Котовский попытался вернуться к прежнему ремеслу, сколотив отряд налётчиков, но обстановка быстро изменилась. Бессарабию заняли румынские войска, в Украину пришли немцы, а потом войска "Антанты". Котовский распустил свой отряд, выправил документы на новое имя и поселился в Одессе.

Весь 1918 год он занимался воровским промыслом. Но тут с каторги вернулся Михаил Винницкий. И двум медведям в берлоге стало тесно. Тем более, что Котовский был чужим для Одессы.

С большевиками

Вскоре город заняли большевики. Котовский первым сообразил, что сотрудничество с ними даст ему неприкасаемость и власть. Поскольку он был образованным, и к тому же, выдавал себя за революционера, ему поручили командовать бригадой.

Миша-Японец примкнул к красным в 1919 году, когда Одесса была полностью освобождена от белых. И революционные власти устроили настоящий террор в отношении преступного элемента. Тогда он сколотил из 2000 уголовников полк, который получил номер 54, и стал его командиром. Однако Котовский не мог простить ему стычек из-за раздела сфер влияния в Одессе. При отступлении полка под Вапняровкой, по приказу Котовского его бойцы не только не выручили Японца, но, воспользовавшись суматохой боя, и убили его. Теперь Котовский стал единоличным героем войны на юго-западе бывшей империи.