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1 час назад

Почему некоторые люди могут поднять только одну бровь, а другую - нет

Ferra.ru

Существуют люди, которые способны поднимать не обе брови сразу, а только одну. С чем может быть это связано?

Почему некоторые люди могут поднять только одну бровь, а другую — нет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

У ученых единого мнения по поводу того, почему одни люди способны поднимать лишь одну бровь, нет. Некоторые считают, что это связано с более развитыми мышцами на одной стороне лица, другие — с тем, что одна бровь доминирует, подобно руке. Есть специалисты, которые говорят о роли генетики в этом.

Кроме того, способность поднимать только одну бровь может быть даже вызвана сочетанием всех трех перечисленных факторов. Однозначного ответа при этом пока у специалистов по этому поводу нет.

Тем не менее если вы захотите научиться поднимать обе брови, хотя поднимаете только одну, то у вас должно получиться. Вы точно сможете поднимать две брови независимо друг от друга.

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