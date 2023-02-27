Почему некоторые люди могут поднять только одну бровь, а другую — нет

Существуют люди, которые способны поднимать не обе брови сразу, а только одну. С чем может быть это связано?

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У ученых единого мнения по поводу того, почему одни люди способны поднимать лишь одну бровь, нет. Некоторые считают, что это связано с более развитыми мышцами на одной стороне лица, другие — с тем, что одна бровь доминирует, подобно руке. Есть специалисты, которые говорят о роли генетики в этом.

Кроме того, способность поднимать только одну бровь может быть даже вызвана сочетанием всех трех перечисленных факторов. Однозначного ответа при этом пока у специалистов по этому поводу нет.