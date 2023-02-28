Знаменитый рокер вспомнил обстановку в первых московских рок-клубах

«Когда я покинул "Арию" в 1995 году в Москве уже появились первые рок-клубы. Помню, один из них был где-то в районе Алтуфьевского шоссе, был еще R-club. Последний был занятным местом. Тогда это был полный андеграунд», — написал музыкант.