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3 часа назад

Знаменитый рокер вспомнил обстановку в первых московских рок-клубах

Мослента

Обстановку в первых московских рок-клубах вспомнил в беседе с «Мослентой» экс-участник группы «Ария», лидер собственной группы «Маврин» и один из самых знаменитых рок-музыкантов в России Сергей Маврин.

Знаменитый рокер вспомнил обстановку в первых московских рок-клубах
Фото: МослентаМослента

«Когда я покинул "Арию" в 1995 году в Москве уже появились первые рок-клубы. Помню, один из них был где-то в районе Алтуфьевского шоссе, был еще R-club. Последний был занятным местом. Тогда это был полный андеграунд», — написал музыкант.

По словам Маврина, заведения не отличались особой эстетикой. Люди туда приходили «потереться друг об друга косухами и попить пива», отметил он и уточнил, что альтернативы не было.

Ранее столичный музыкант раскрыл причину ждать новую рок-волну. По словам Лобанова, рок никогда не исчезнет, поскольку есть люди, которым нужна эта энергия, эти смыслы, звук, ритм.

Люди,Сергей Маврин,
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