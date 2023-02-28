Какой была судьба дочери Льва Толстого

Жизненный путь каждой великой русской женщины тесно связан с историей ее страны. В случае с Александрой Толстой это больше, чем просто тесная связь: ее жизнь была буквально соразмерна истории России, причем ее самого непростого и даже трагического периода. О русской женщине, ее характере на примере Александры Толстой, дочери писателя Льва Толстого, рассказывает в программе «Русского университета» публицист Мария Кравченко.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Мария Кравченко – публицист, автор блога Old Russia with Masha и одноименного проекта на радио «Серебряный дождь»

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Дочь своего отца

Александра Толстая родилась в семье великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. И, безусловно, масштаб его личности не мог не отразиться ни на характере, ни на становлении дочери. Стоит отметить, что до 15 лет между отцом и дочерью не было тесной связи: Александру воспитывали няни, старшие сестры. Однако и в детстве, и в отрочестве она интересовалась отцом, тянулась к нему и, безусловно, уже тогда понимала величие его личности. Неслучайно именно Александра Толстая стала доверенным лицом отца, а затем и его правопреемницей — ей он передал все права на свои произведения и творческое наследие.

Сблизившись с отцом в уже относительно взрослом возрасте, Александра Толстая общалась с ним на равных, впитывая его идеи. Они сошлись в точке общих интересов, и, вероятно, отец и дочь были схожи по типу личности. Утверждать это можно, обращаясь к характеру Александры Толстой: всю свою жизнь, с детства и юности, она оставалась настоящим борцом в любых условиях — и в заключении, и в эмиграции.

Делом жизни для Александры Толстой стало воплощение идей ее отца, работа над ними. Она неоднократно говорила, что поддерживает его идеи и воплощает в жизнь то, во что он верил, и фактически оставалась своего рода рупором его идей.

Путь русской женщины

Александра Толстая беззаветно и искренне любила свою родину и, как настоящая русская женщина, верно служила ей. С началом Первой мировой войны она отправилась на фронт — не могла поступить иначе в дни, когда ее родина, ее Россия, оказалась в опасности. Уже после прихода советской власти она продолжала свое служение людям: она их учила, лечила, воплощая тем самым убеждения и идеалы своего отца. До последнего дня своей жизни она верила в них.

Сохранение памяти об отце — еще одно важное дело жизни Александры Толстой. Она не оставляла его ни на миг, где бы ни находилась, — даже в эмиграции, вдали от родины. Для нее, как и для ее отца, на первом месте был человек — уже в США, на своей ферме, она принимала десятки тысяч русских эмигрантов, которым давала кров, работу, помогала адаптироваться в чужой стране. Все это она делала для людей, а значит, и для своей страны.

У Александры Толстой не было детей, она никогда не была замужем. Сложно сказать, насколько это ее беспокоило, однако одинокой она не была никогда: в ее жизни всегда была общественная работа, ее окружали люди, у нее было сплоченное и многочисленное сообщество. Как женщина в обычном понимании она вряд ли состоялась, однако как человек идеала и как русская женщина — безусловно.

Женский портрет России

Жизненный путь Александры Толстой соразмерен истории ее родины. Ее жизнь похожа на путь страны, сложный, полный бед и трагических событий. Александра Толстая не оставила потомства физически, однако ее интеллектуальное, социальное наследие бесценно. За судьбы многих людей, подобно настоящей матери, она несла ответственность, теряя при этом собственную семью и родину.

Еще в Ясной Поляне, при жизни отца, Александра работала с крестьянскими детьми, обучала и лечила их. В эмиграции ее ферма под Нью-Йорком стала убежищем для многих оставивших родину русских людей. Наблюдая первые шаги дочери на социальном поприще, Лев Толстой писал: «Саша и трогает, и тревожит» — и, пожалуй, более точно нельзя было описать рвение, с которым Александра приступила к обучению крестьянских детей.

Александра Толстая заботилась о людях и на фронте, где занималась организацией школ, столовых, оказывала помощь беженцам, работая в госпитале. На войне она провела два года, с 1914 по 1916 год, и все это время ее жизнь была посвящена другим.

И, словно мать, она реализовала себя и в работе с наследием Льва Николаевича. У Александры Толстой получилось не только сохранить наследие Льва Толстого, но и дать ему новую жизнь. И до отъезда из России, и в эмиграции она тиражировала его образ, рассказывала о нем на лекциях, издавала его труды, став продолжателем великого русского писателя и его дела для всего мира.

Еще одно важное дело в жизни Александры Толстой — сохранение и укрепление того образа России, который транслировал ее отец. Работа Александры Толстой на этом поприще получала высокую оценку даже на уровне правительства. После ее смерти президент США Джеймс Картер писал: «С ее кончиной оборвалась одна из последних нитей, связывавших нас с русской культурой».