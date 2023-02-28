Необычные привычки жителей разных стран

Не секрет, что у каждой страны есть собственный культурный код, который определяет ее богатство. Благодаря ему жители обретают особые привычки, которые нельзя встретить в других частях света.

Например, практически все американцы не снимают уличную обувь при входе в дом. Дело в том, что их улицы ежедневно моют и там практически нет грязи. Помимо этого американцы чаще всего передвигаются на собственных автомобилях. Также они не обращают внимание на внешний вид прохожего и не удивляются, когда в магазине встречают людей в пижаме.