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1 час назад

Необычные привычки жителей разных стран

Моя Москва.онлайн

Не секрет, что у каждой страны есть собственный культурный код, который определяет ее богатство. Благодаря ему жители обретают особые привычки, которые нельзя встретить в других частях света.

Необычные привычки жителей разных стран
Фото: unsplashunsplash

Издание ТУРИСТАС подготовило подборку интересных привычек граждан разных государств, которые помогут ближе познакомиться с их культурой.

Например, практически все американцы не снимают уличную обувь при входе в дом. Дело в том, что их улицы ежедневно моют и там практически нет грязи. Помимо этого американцы чаще всего передвигаются на собственных автомобилях. Также они не обращают внимание на внешний вид прохожего и не удивляются, когда в магазине встречают людей в пижаме.

В свою очередь британцы обожают долго сидеть за чашечкой чая. Интересно, что сама эта привычка пришла к британцам из Португалии.

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