10 цитат Мишеля Монтеня

28 февраля 1533 года родился Мишель Монтень - французский писатель и философ эпохи Возрождения, которого очень удобно разбирать на цитаты.

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Мишель де Монтень (1533-1592) вошел в историю прежде всего как автор знаменитых "Опытов" (фр. Les Essais) - книги, размышляющей об особенностях человеческого мировосприятия. Ставшие, по сути, первым цельным произведением мировой литературы в жанре эссе, прихотливо составленные из многочисленных цитат и житейских наблюдений, "Опыты" заметно повлияли на философию Позднего Возрождения и Нового времени.

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Шекспир полон реминисценций из Монтеня, Паскаль и Декарт спорили с ним, Вольтер его защищал; о нем писали, на него ссылались полемически или одобрительно Бэкон, Гассенди, Мальбранш, Боссюэ, Бейль, Монтескье, Дидро, Руссо, Ламетри, Пушкин, Герцен, Толстой", - писал о влиянии французского писателя филолог Георгий Константинович Косиков.

10 цитат из "Опытов" Монтеня

1. У кого тощее тело, тот напяливает на себя много одежек; у кого скудная мысль, тот приукрашивает ее напыщенными словами.

2. Людей, как гласит одно греческое изречение, мучают не самые вещи, а представления, которые они создали себе о них.

3. И если можно быть учеными чужою ученостью, то мудрыми мы можем быть лишь собственной мудростью.

4. Если бы у меня настойчиво требовали ответа, почему я любил моего друга, я чувствую, что не мог бы выразить этого иначе, чем сказав: "Потому, что это был он, и потому, что это был я".

5. Только вам одному известно, подлы ли вы и жестокосердны, или честны и благочестивы; другие вас вовсе не видят; они составляют себе о вас представление на основании внутренних догадок, они видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей; поэтому не считайтесь с их приговором, считайтесь лишь со своим.

6. Я считаю, что даже весьма несовершенный и посредственный человек способен на любой возвышенный поступок; но ему всегда будет недоставать выдержки, умеренности и постоянства. Вот почему мудрецы утверждают, что судить о человеке надо, основываясь главным образом на его обыденных поступках, наблюдая его повседневное существование.

7. Если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться.

8. Отличительный признак мудрости - это неизменно радостное восприятие жизни; ей, как и всему, что в надлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность.

9. Ошибки часто ускользают от нашего взора, но если мы не в состоянии их заметить, когда другой человек нам на них указывает, то это свидетельствует о том, что неспособны рассуждать здраво.