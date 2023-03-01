История скандального короля Таиланда Рамы Х

Когда-то он щеголял в кроп-топах и джинсах скинни с заниженной талией, выставляя напоказ временные татуировки. А с 2016-го Маха Вачиралонгкорн, он же Рама X, — король Таиланда и самый богатый монарх в мире.

Фото: Super.ru Super.ru

Помимо состояния, которое, по разным данным, оценивается в 30–43 миллиарда долларов, он владеет самым крупным бриллиантом на свете — «Золотым юбилеем» в 545 карат. Еще 70-летний Маха — известный плейбой. Сейчас у монарха, по сути, две супруги, хотя многоженство в Таиланде запрещено. Не страшно: на родине король практически не появляется, правя страной из любимой Германии.

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Еще при жизни отца Махи, короля Пхумипона Адульядета, подданные недолюбливали наследника престола. А когда тот занял трон и изменил конституцию, сосредоточив в своих руках еще больше власти и денег, тайцы разочаровались в монархии окончательно. Однако высказываться против правящей семьи — табу: за критику короля и его родственников может грозить тюремное заключение до 15 лет. Этим, к слову, активно пользуется Маха.

Король и женщины

«Мой сын немножко донжуан, — хвасталась когда-то мать Махи, королева Сирикит. — Он хороший мальчик, но женщины им очень интересуются, а он интересуется женщинами еще больше».

Свой первый брак с кузиной, принцессой Соамсавали, 25-летний крон-принц заключил в 1977-м. Спустя год у них родилась дочь, а потом Маха завел любовницу. За 15 лет романа Ювадхида Полпрасет, актриса с весьма сомнительной репутацией, подарила Его Высочеству пятерых детей.

В 1991-м Соамсавали получила развод, а Ювадхида чуть позже — статус законной супруги, но всего лишь на два года. Устав от разгульного образа жизни мужа, она изменила ему с маршалом авиации Анандом Ротсамханом и бежала с детьми в Великобританию. Разгневанный принц развесил по дворцу плакаты о неверности жены и заключил под стражу ее друзей. «Отец забрал нашу младшую сестру, — вспоминали сыновья Махи и Ювадхиды. — Мы пытались с ним связаться, но нам не дали поговорить. Он писал в наши школы, что больше не будет оплачивать обучение. И потребовал, чтобы мы сдали наши дипломатические паспорта».

В холостяках Маха ходил пять лет, после чего вновь пополнил ряды «примерных» семьянинов. Новой избранницей оказалась официантка Срирасми Акхарапхонгпричу из крестьянской семьи. Брак скрывали четыре года, чтобы не шокировать общественность. Однако потом у четы родился сын, и пришлось во всем признаться. С этой женой Маха тоже не церемонился, в 2014-м обвинив ее и ее близких в коррупции. Дальше — тюрьма для родственников и домашний арест для Срирасми, которую в наказание вдобавок побрили налысо.

Король и собаки

Кто нашего героя никогда не разочаровывал, так это его собаки. Любимого пуделя Фу-Фу после того скандала с изменой Ювадхиды Маха даже назначил маршалом авиации. Хвостатый военачальник прослужил в армии шесть лет, летал на военных самолетах и вертолетах и присутствовал на официальных мероприятиях, на которых появлялся исключительно в сшитой специально для него форме. Об одном из таких приемов вспоминал посол США Ральф Бойс: «В какой-то момент Фу-Фу запрыгнул на стол и начал лакать из бокалов гостей, из моего тоже».

А в 2007-м в Сети завирусился видеоролик, в котором третья жена Махи Срирасми преподносит псу на день рождения торт. Все бы ничего, вот только на женщине из одежды было лишь нижнее белье, при этом она распевала имениннику песни и ела из собачьей миски. В 2015-м 17-летний Фу-Фу ушел за радугу. Безутешный хозяин организовал своему «заслуженному маршалу» четырехдневные похороны по всем законам буддизма. Пса кремировали.

Ну а чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, насколько Маха любит собак, вспомним историю о том, как он посадил в тюрьму мужчину, оскорбившего в соцсетях другого королевского пса по кличке Купер.

Два любимых генерала

Казалось бы, чем еще можно удивить народ? Правильно, очередной свадьбой! За три дня до коронации, в мае 2019-го, Маха внезапно женится на главе своей охраны — бывшей стюардессе Сутхиде Тиджай, которой еще в 2016-м пожаловал звание генерала. Как мы знаем, с одной супругой королю скучно: не прошло и двух месяцев, как он представил публике свою вторую возлюбленную — экс-медсестру Сининат Вонгваджирапакди. Ее Маха тоже провозгласил генералом, а заодно и «благородным консортом», то есть официальной фавориткой. Этот титул, к слову, не использовался почти 100 лет.

Сутхида и Сининат закадычными подругами, разумеется, не стали: противостояние между королевой и консортом достигло пика уже через 3 месяца. Чтобы утихомирить женщин, Махе пришлось выбирать. Любовнице не повезло: Его Высочество объявил, что Сининат неблагодарная и якобы метила на место королевы. У «благородного консорта» забрали все титулы, а саму ее отправили на год в женскую тюрьму. Но вдруг пресс-служба дворца публикует сообщение: «Честь Сининат не запятнана. С этого момента считать, что она никогда не лишалась своих званий».

Возвращение соперницы Сутхида приняла близко к сердцу, впрочем, как и придворные. Компромат на Сининат не заставил себя ждать: в Сеть слили сотни интимных фотографий фаворитки Махи. Тут досталось уже королеве: Сутхида на полтора месяца пропала с радаров. Местные жители стали всерьез опасаться, что королеву постигла судьба ее предшественниц, но все обошлось.

Родная Германия

Ну а во время локдауна 2020 года король, как и все, послушно самоизолировался дома, то есть в Германии. В молодости Маха учился в Европе, а потому там чувствует себя комфортнее, чем в Таиланде. В Баварии у него даже есть поместье на берегу озера. Однако карантин, по сообщениям немецкого таблоида Bild, 67-летний монарх провел все-таки в роскошном отеле Grand Hotel Sonnenbichl в Баварских Альпах вместе с гаремом из 20 наложниц. К слову, тогда все гостиницы в Германии были закрыты, но этой выдали «специальное разрешение».

Тем временем в Таиланде набирал популярность хэштег #зачемнамкороль. Как пишет издание Times, за сутки фразу упомянули в соцсетях более 1,2 млн раз. Но мы помним: о короле нельзя говорить плохо. Начались демонстрации, народ требовал реформ: критиковать королевскую семью — разрешить, монархию — ограничить, правительство — отправить в отставку!

В защиту Его Высочества стоит отметить, что «веселый карантин» у него продлился всего 4 дня. После этого Маха забрал из Цюриха отдыхавшую там супругу Сутхиду и прибыл на родину, где пробыл целых 13 месяцев. А когда пришло время возвращаться в Германию, Bild разузнал, что Маха прилетел в Баварию вместе со свитой из 250 человек и 30 пуделей. В других СМИ писали: кажется, король решил, что ситуация с протестами разрешилась.