Студент бросил университет ради OnlyFans и стал миллионером

«Изначально мы с одним из моих приятелей задумывали это как шутку, решив, что будет смешно. Однако в результате получилось лучше, чем мы рассчитывали. Мы поняли, что на этой платформе можно заработать довольно много денег, поэтому остались там и с тех пор получили приличную сумму», — заявил Моррис.