Какие черты характера французов больше всего удивляют русских

Индивидуализм и вовлечённость в общественную жизнь, любовь к осмыслению и беспечность, опоздания на работу и еда по расписанию, антигигиена и шлейф духов всё смешалось в один контрастный клубок, вызывающий недоумение.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Индивидуализм

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Французы живут свободно от общественных предрассудков, во главе их мировоззрения стоит их собственное отношение к миру, а не мнение окружающих. Воспитываемые на уважении к личности, они также почтено относятся к другим людям, не осуждая их странности.

В связи с этим французы сложно уживаются в коллективах, но, тем не менее, стремятся реализовать своей потенциал в полную силу, попутно находя способы для обретения независимости.

В отношении с государством индивидуализм перерождается в эгоцентризм, основанный на их «природной неприспособленности к подчинению власти».

Французы считают, что в фокусе всего всегда стоит человек, а долг любого правительства работать на благо людей, создавать условия для их благополучия и разностороннего развития. А если их что-то не устраивает, чтобы восстановить справедливость и не потерять личной свободы они вливаются в общественные движения и участвуют в массовых забастовках.

Забастовки

Иногда кажется, что слова «забастовка» и «француз» синонимы, поскольку не проходит и дня, чтобы в каком-нибудь уголке страны кто-нибудь не выходил на митинг.

Поводов для отстаивания своей точки зрения во Франции предостаточно, а участие в пикете считается демонстрацией вовлечённости в общественные дела. Именно поэтому забастовки стали неотъемлемой частью французской культуры, где скептически относятся не к тем, кто вышел на пикет, а к отказавшимся сделать это.

По статистике раз в год бастуют или организовывают митинги сотрудники практически каждой организации или компании, но рекордсменами слывут транспортники.

Заранее объявляя о времени забастовок, работники железнодорожного, автобусного и самолётного сообщения облегчают людям процесс выбора альтернативного маршрута, но всё же это не спасает от многочисленных опозданий и отмен запланированных поездок.

Рационализм

Французы, как потомки великих философов эпохи Просвещения, отличаются приверженностью к рационализму, из-за пристрастия к которому у них развился острый ум, изящная речь, чёткие, ясные и логически выверенные формулировки.

Испытывая отвращение к расплывчатым фразам, они постоянно повторяют: «Неясно — это не по-французски». Ещё одной характерной чертой жителей Франции является склонность к политизации любой темы, даже той, что касается частной жизни.

Непунктуальность

Точность мыслей никак не отражается на их неспособности систематически выполнять обязательства аккуратно в намеченный срок. Непунктуальность французов такая же реалия, как их недисциплинированность, склонность к спорам, критика властей и честность.

Спокойно относясь к 15-ти минутным опозданиям, они редко приходят вовремя на работу, встречи и даже на деловые переговоры. Руководители крупных предприятий давно смирились с этой особенностью французского характера и даже сумели извлечь из неё выгоду.

Часто работникам даётся недельный план, обязательный для выполнения в срок, при этом устанавливается скользящий режим работы – хочешь, сделай все дела в понедельник и не появляйся на рабочем месте оставшиеся дни, а хочешь, устраивай себе перекуры и чаепитие, трудясь полную неделю.

Маленькие порции

Единственное, к чему французы относятся с особой щепетильностью – это время приёма пищи, которое настолько строго регламентировано, что при опоздании на пять минут человек может остаться без еды.

Завтракать в стране положено с 7 до 8 утра, обедать с 12 до 14 дня, а ужинать с 19 до 21 вечера. Но даже столь поздний приём пищи не провоцирует рост числа людей, страдающих избыточным весом, во-первых потому что есть по режиму полезно для здоровья, а во-вторых порции в местной кухне, а особенно в её кондитерском цеху, весьма маленькие.

Французы однозначно гурманы, они с особым пиететом относятся не только к вкусу еды, но и к способу её подачи. Большую роль в трапезе играет красивая сервировка стола, поскольку приём пищи должен радовать не только желудок, но и глаз.

Антигигиена

У французов особое отношение к гигиене, которое русских людей повергает в шок. Они не считают нужным снимать обувь, входя в дом с улицы, пьют нефильтрованную воду из-под крана, и едят немытые фрукты и овощи.

Кроме того они предпочитают принимать душ не вечером, а утром, и вполне благосклонно относятся к запаху человеческого пота, отказываясь от использования антиперспирантов и бесподобных французских духов. Так что поездка в час-пик на местном транспорте может обернуться пыткой для чувствительного носа иностранца.

Законодательницы мод

Общепризнанная столица мировой индустрии моды - Париж. Франция, предлагая женщинам со всех уголков планеты облачаться в изысканные наряды, совсем позабыла про самих француженок.

Вопреки ожиданиям здесь на улицах очень сложно встретить модно одетых представительниц слабого пола, потративших хотя бы пять минут, чтобы нанести на лицо толику декоративной косметики.

Отдавая предпочтение стилю кэжуал, они бросают вызов неудобству, шпилькам и пресловутым беретам, разбавляя пастельные тона в наряде милыми аксессуарами, к примеру, шарфом или очками.

Француженки не заморачиваются над своим ежедневным внешним видом, не превращают поход в магазин в модное дефиле, но при этом все равно сохраняют свой шарм.

Вежливость

Культ вежливости, царящий во Франции, обезоруживает, хоть скептики считают, что улыбка - это всего лишь маска на лицах людей, но она всё же привлекательнее безразличия.

Незнакомые люди, встречаясь на улице взглядом улыбаются, заходя в магазин, приветствуют продавца словами «бонжур мадам» или «бонжур месье», поскольку только «бонжур» считается дурным тоном.

Самым часто произносимым словом французов является «пардон», поскольку они постоянно извиняются за случайно причиненные неудобства.

Графология

Удивительно, но при соискании работы французы наряду с резюме предоставляют работодателю образец своего почерка. Графологию в стране выделяют в отдельную науку и придают большое значение её изысканиям, определяющим по начертанию букв характер человека.