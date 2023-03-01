Что вы не знали о Вячеславе Зайцеве

Советский и российский модельер, художник и график, педагог и телеведущий, первый кутюрье, имя которого было присвоено Дому моды в СССР и просто скромный труженик Слава Зайцев празднует 2 марта 85-летие.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Вячеслав Зайцев родился в Иванове. Его мать была уборщицей, а отец, по воспоминаниям самого модельера, ушел на фронт, попал в плен, бежал, честно сражался, но после войны был осужден как изменник Родины. Слава с мамой и братом жили в полной нищете в 12-метровой комнатке в коммуналке.

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Отец вышел на свободу, когда Вячеславу было 20 лет. Зайцев к этому времени с отличием окончил техникум по специальности художника текстильного рисунка, учился в Московском текстильном институте.

Он вспоминал в книге "Мода. Мой Дом": "Все, что во мне есть хорошего, - это от мамы. Умение работать, по-доброму относиться к людям... Она была моим светом и моей радостью. Несмотря на очень нелегкую жизнь, мама оставалась удивительно женственной, хрупкой женщиной, с легким, но ранимым характером".

Именно мама повлияла на его выбор карьеры. Она брала стирку на дом, и Слава увидел красоту в цвете белья, в рисунке. Он начал вышивать, рисовать, чтобы внести красоту в их скромную жизнь. Именно этому Зайцев и посвятил свою жизнь.

Его первая коллекция - спецодежда для женщин-работниц области и села - была отвергнута методическим советом. Он раскрасил ватники, придумал сапоги и юбки с павлово-посадскими мотивами. Именно эту коллекцию опубликовал французский журнал Paris Match под заголовком "Человек, который диктует моду Москве".

Спустя три года автора коллекции разыскали модельеры Пьер Карден, Ги Ларош и Марк Боан. Ознакомившись с его работами в экспериментально-техническом цехе Общесоюзного дома моделей одежды на Кузнецком Мосту, Карден назвал его равным среди коллег, а французская пресса окрестила Зайцева "красным Диором".

Вячеслав Зайцев не только создавал коллекции pret-a-porter и haute couture, но и разработал костюмы и декорации к театральным спектаклям, одевал олимпийскую сборную нашей страны, стюардесс и стюардов "Аэрофлота", учил молодое поколение модельеров. Но сам он оставался скромным тружеником, который хотел делиться с людьми красотой. В своей автобиографической книге он признался: "Все, что создается, является свыше, и я, владея замечательным искусством, чувствую себя проповедником прекрасного".

Полотна "красного Диора"

Марьяна Скуратовская, писатель, историк моды:

История Славы Зайцева - это история славы советской и российской моды. Я работала вместе с Вячеславом Михайловичем над книгой его воспоминаний "Мода. Мой Дом". Как-то я спросила его: "Вы осознаете себя звездой?" Он взглянул на меня и как-то очень скромно и просто ответил: "Нет".

Вячеслав Зайцев - признанная легенда советской и российской моды. Он всегда считал себя художником. Не просто кутюрье, модельером, дизайнером, а именно художником, который преломляет свое видение всего, что его окружает, в модные образы, которые мы видим в его коллекциях. Он создавал потрясающую одежду. Его модели - разные, но всегда изысканные и сложные. Они отличаются четкостью силуэтов, соотношением пропорций, умелым использованием самых лучших тканей. Я бы сформулировала это так: есть особая гармония имени Славы Зайцева. Недаром за рубежом его называли "красным Диором". Но сам он не задумывается о масштабе своей личности. Всю жизнь он считал своей главной обязанностью очень много работать и требовал этого от других.