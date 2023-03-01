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1 час назад

Принц Гарри захотел стать слоном

Lenta.ruиещё 3

Герцог Сассекский принц Гарри рассказал, кем хочет стать в следующей жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Принц Гарри захотел стать слоном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Младший сын Карла III сделал заявление, отвечая на блиц-опрос американского комика Стивена Кольбера в рамках его телешоу. Эпизод с короткими ответами принца Гарри не показали в вышедшем месяц назад выпуске программы с его участием. В частности, Кольбер поинтересовался, как наследник британского престола относится к загробной жизни.

Герцог Сассекский заявил, что верит в то, что люди после смерти перевоплощаются в животных. Сам принц, по его словам, захотел бы стать в следующей жизни слоном, если бы была возможность выбора.

Кроме того, на просьбу описать пятью словами остаток своей жизни после отказа от обязанностей старшего члена королевской семьи принц Гарри назвал слова «свобода», «счастье», «ясность», «простор» и «любовь».

Люди,Стивен Кольбер,
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