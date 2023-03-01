Принц Гарри захотел стать слоном

Герцог Сассекский принц Гарри рассказал, кем хочет стать в следующей жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

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Младший сын Карла III сделал заявление, отвечая на блиц-опрос американского комика Стивена Кольбера в рамках его телешоу. Эпизод с короткими ответами принца Гарри не показали в вышедшем месяц назад выпуске программы с его участием. В частности, Кольбер поинтересовался, как наследник британского престола относится к загробной жизни.

Герцог Сассекский заявил, что верит в то, что люди после смерти перевоплощаются в животных. Сам принц, по его словам, захотел бы стать в следующей жизни слоном, если бы была возможность выбора.