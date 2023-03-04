Как англичанка стала моделью в 100 лет

Пока одни люди, разменяв шестой десяток, сетуют на безрадостность жизни, другие ищут новые возможности и добиваются больших высот. Яркий пример тому – англичанка Бо Гилберт, которая стала моделью и появилась на страницах Vogue в 100 лет. Подробнее о жизни этой удивительной женщины – в материале "Рамблера".

Фото: Harvey Nichols Harvey Nichols

Марджори Гилберт, больше известная миру, как Бо Гилберт, родилась в 1916 году в Великобритании. Ее детство выпало на Первую мировую войну, но, несмотря на тяжелый быт, британка всегда любила моду и старалась красиво одеваться. Однако свою карьеру с миром моды Гилберт не связала: она 47 лет работала на фабрике по производству картонных коробок и воспитывала дочь.

Жизнь сложилась так, что Гилберт пережила и своего мужа, и своего ребенка. Женщина коротала одинокую старость в доме престарелых в Бирмингеме, но даже в почтенном возрасте продолжала следить за собой: тщательно подбирать одежду, наносить макияж и делать прически.

Размеренную жизнь Бо нарушил случай. Однажды элегантную британку заметили сотрудники кастингового агентства, которые искали в пансионе возрастную модель для бренда одежды Harvey Nichols. Данный бренд продает товары премиум-класса.

Harvey Nichols тем временем готовился к 100-летнему юбилею Vogue. Представители модного бренда решили, что лучшим подарком легендарному журналу будет фотосессия с его ровесницей. Гилберт моментально согласилась.

Позже креативный директор Harvey Nichols отметил, что одной из целью фотосессии с Бо было привлечение общественности к возрастной дискриминации, которая все еще существует в модельном бизнесе.