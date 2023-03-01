Японский писатель Харуки Мураками выпустит новый роман после шестилетнего перерыва. Об этом сообщило издательство Shinchosha. Свое последнее произведение писатель выпустил в феврале 2017 года.

Новой книге, объемом в 1200 страниц, Мураками присвоил название "Город и его надежные стены". Этот роман станет 15-м в карьере писателя.

Содержание книги пока держится в секрете, однако некоторые его описали как "чистый, 100-процентный мир Мураками, который потрясает душу".

В Японии новый роман поступит в продажу 13 апреля.