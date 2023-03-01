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2 часа назад

Писатель Харуки Мураками выпустит новую книгу спустя шесть лет

Мария Иглина

Японский писатель Харуки Мураками выпустит новый роман после шестилетнего перерыва. Об этом сообщило издательство Shinchosha. Свое последнее произведение писатель выпустил в феврале 2017 года.

Новой книге, объемом в 1200 страниц, Мураками присвоил название "Город и его надежные стены". Этот роман станет 15-м в карьере писателя.

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Содержание книги пока держится в секрете, однако некоторые его описали как "чистый, 100-процентный мир Мураками, который потрясает душу".

В Японии новый роман поступит в продажу 13 апреля.

Ранее мужчину нашли живым спустя девять лет после кремации.

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