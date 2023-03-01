Хореограф Леди Ди рассказал о ее отдыхе от королевской жизни

«Всякий раз, когда мы снова виделись, она снимала обувь в моей квартире, мыла посуду. Это было бы весело, и мы бы хихикали. Я думаю, что она пришла ко мне не столько из-за страданий, которые происходила в ее жизни в то время. Я думаю, что она пришла ко мне просто отдохнуть», — поделился Слиип с ведущим шоу Майклом Беркли.