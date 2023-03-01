Хореограф Леди Ди рассказал о ее отдыхе от королевской жизни

Бывший партнер принцессы Дианы по танцам, 74-летний хореограф Уэйн Слиип, рассказал, что принцесса Диана мыла его грязную посуду, чтобы переключиться со своих королевских обязанностей. Об этом пишет New York Post.
Слиип выступил в программе «Частные страсти» на радиостанции BBC Radio 3 и рассказал о своей дружбе с покойной принцессой Уэльской.
Принцесса Диана и хореограф произвели фурор, когда исполнили танец под песню Билли Джоэла Uptown Girl в 1985 году на благотворительном вечере в Королевском оперном театре в честь 37-летия Карла III. Во время репетиций между парой завязалась тесная дружба.
«Всякий раз, когда мы снова виделись, она снимала обувь в моей квартире, мыла посуду. Это было бы весело, и мы бы хихикали. Я думаю, что она пришла ко мне не столько из-за страданий, которые происходила в ее жизни в то время. Я думаю, что она пришла ко мне просто отдохнуть», — поделился Слиип с ведущим шоу Майклом Беркли.
Хореограф также рассказал, что, пытаясь скрыть их выступление на дне рождения Карла III, они репетировали в разных местах.
Слиип был старшим главным танцором Королевского балета. Он заявил, что у принцессы Дианы был природный талант к танцам, поскольку в детстве она занималась балетом.