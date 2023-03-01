Участник Сопротивления Джилберто Малвестуто умер в возрасте 101 года

Известный участник итальянского движения Сопротивления Джилберто Малвестуто скончался, в апреле ему бы исполнилось 102 года. Информацию об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на внука покойного Марко.

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«Он скончался в родном городе Сульмона», — сказал он.

Внук добавил, что 1 марта в мэрии открыт зал прощания, похороны состоятся на следующий день.

Малвестуто являлся одним из первых итальянских партизан, которые вступили в Болонью после ее освобождения в апреле 1945 года.