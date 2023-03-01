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2 часа назад

Итальянский партизан и участник Сопротивления Джилберто Малвестуто умер в возрасте 101 года

Газета.Ru

Известный участник итальянского движения Сопротивления Джилберто Малвестуто скончался, в апреле ему бы исполнилось 102 года. Информацию об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на внука покойного Марко.

Участник Сопротивления Джилберто Малвестуто умер в возрасте 101 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Он скончался в родном городе Сульмона», — сказал он.

Внук добавил, что 1 марта в мэрии открыт зал прощания, похороны состоятся на следующий день.

Малвестуто являлся одним из первых итальянских партизан, которые вступили в Болонью после ее освобождения в апреле 1945 года.

В событиях Второй мировой войны активно или пассивно, напрямую или косвенно участвовали практически все существовавшие тогда независимые страны планеты.

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