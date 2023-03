Маккартни и Старр играют с "Роллинг Стоунз"

Было время, они считались злейшими соперниками за право считаться группой N 1 в музыкальном мире. Подшучивали друг над другом и почти враждовали. 60-е давно позади, но "роллинги" по-прежнему ездят в туры, а сейчас возобновили запись альбома. До пандемии завершили только одну песню - Living In a Ghost Town. Теперь снова взялись за гитары, причем, как стало известно журналистам, дежурившим у их студии в Лос-Анджелесе, пригласили поработать и Пола Маккартни с Ринго Старром. Оба находятся в отличной форме. И дружат даже больше, чем в годы The Beatles. Сэр Пол сыграл на басу и клавишных на альбоме сэра Ринго 2021 года Zoom In. Вместе они перезаписали и песню Beautiful Night - для переиздания альбома уже Пола Маккартни - Flaming Pie. Так что легендам грех было останавливаться!