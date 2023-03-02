Маккартни и Старр играют с "Роллинг Стоунз"

Было время, они считались злейшими соперниками за право считаться группой N 1 в музыкальном мире. Подшучивали друг над другом и почти враждовали. 60-е давно позади, но "роллинги" по-прежнему ездят в туры, а сейчас возобновили запись альбома. До пандемии завершили только одну песню - Living In a Ghost Town. Теперь снова взялись за гитары, причем, как стало известно журналистам, дежурившим у их студии в Лос-Анджелесе, пригласили поработать и Пола Маккартни с Ринго Старром. Оба находятся в отличной форме. И дружат даже больше, чем в годы The Beatles. Сэр Пол сыграл на басу и клавишных на альбоме сэра Ринго 2021 года Zoom In. Вместе они перезаписали и песню Beautiful Night - для переиздания альбома уже Пола Маккартни - Flaming Pie. Так что легендам грех было останавливаться!

Фото: Российская Газета Российская Газета

И вот теперь они снова встретились. Уже в студии The Rolling Stones. Пол записывал партию бас-гитары, а Ринго Старр, по словам инсайдеров, "может появиться в студии Лос-Анджелеса в ближайшее время". Благо экс-ударник The Beatles ныне живет именно в этом городе, а у Пола Маккартни там остался дом еще с предыдущей женитьбы на американке.

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Впрочем, ни "битлы", ни "роллинги" пока ничего не подтверждают. Вообще не комментируют запись альбома, творческие люди - обычно суеверные, от дружбы до вражды у многих звезд - один шаг, одно неосторожное самоуверенное слово... Но в присутствии нескольких тысяч зрителей Маккартни уже сыграл на басу, а Ринго - на ударных в трио с гитаристом The Rolling Stones Роном Вудом - на лондонской "О2 Арене" несколько лет назад. Как раз до начала музыкального карантина из-за пандемии. Трибуны тогда требовали продолжения.

И скорую вероятность его подтверждает даже давнее уважительное знакомство Маккартни с продюсером альбома "роллингов" Эндрю Уоттом. Сэр Пол вспоминал, как "однажды просто зашел к нему на чашечку чая, а в итоге мы вместе записали целый трек". История помнит и о том, как Маккартни и Леннон подпевали "роллингам" при записи их сингла We Love You в 1967 году. А значит, некая неприязнь от лютого соперничества начала 60-х давно позади...

Но еще больше в том, что Пол и Ринго могут быть уже с The Rolling Stones убеждает грустная правда: в составе "роллингов" после ухода Билла Уаймена по-прежнему нет постоянного, штатного басиста. Играют только сессионные, которых старожилы не пускают даже фотографироваться для обложек альбомов. А после смерти Чарли Уоттса нет и постоянного барабанщика. И, значит, басист Маккартни и ударник Старр "роллингам" очень даже пригодились бы.

Тем более что оба, в отличие от Джона Леннона и Джорджа Харрисона, всегда любили играть именно в постоянной группе, а не в разовых проектах. Им всегда нужно было чувство коллектива, единения, дружбы и сотворчества. С компанейскими эпикурейцами Джаггером, Вудом и Ричардсом наверняка будет именно так.

Но и о своей сольной карьере оба сэра - Пол и Ринго - будем надеяться, тоже не забудут.

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