Оперный певец Эйвазов рассказал о страшной трагедии в семье

Он опубликовал в блоге в социальной сети пост, посвященный родственнице. Артист признался, что всегда восхищался тетей, назвав ее невероятной женщиной.

«Я всегда восхищался этой невероятной женщиной, ее культурой, умом, умением говорить, ее чутким отношением ко всем нам, мастерством легко решать самые сложные вопросы», — написал оперный певец.

Исполнитель добавил, что родственница всего в жизни добилась своими силами. Для каждого тетя была родным человеком, констатировал Эйвазов. По словам звезды шоу «Маска», он любит ушедшую из жизни родственницу и всегда будет помнить о ней.