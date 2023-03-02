Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
54 минуты назад

Оперный певец Эйвазов рассказал о страшной трагедии в семье

Слово и Дело

Оперный певец Юсиф Эйвазов поделился с поклонниками трагичными новостями. У артиста ушла из жизни любимая тетя.

Оперный певец Эйвазов рассказал о страшной трагедии в семье
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Он опубликовал в блоге в социальной сети пост, посвященный родственнице. Артист признался, что всегда восхищался тетей, назвав ее невероятной женщиной.

«Я всегда восхищался этой невероятной женщиной, ее культурой, умом, умением говорить, ее чутким отношением ко всем нам, мастерством легко решать самые сложные вопросы», — написал оперный певец.

Исполнитель добавил, что родственница всего в жизни добилась своими силами. Для каждого тетя была родным человеком, констатировал Эйвазов. По словам звезды шоу «Маска», он любит ушедшую из жизни родственницу и всегда будет помнить о ней.

Люди,Юсиф Эйвазов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий